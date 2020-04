Edicola: Chiellini verso il rinnovo per un anno, nodo da sciogliere per i fine prestito

Sarà fondamentale aspettare le decisioni del Governo e poi agire in sinergia per capire, nel caso di chiusura del campionato ad agosto, come agire con i giocatori che hanno il prestito in scadenza al 30 giugno. Chiellini intanto andrà avanti fino al 2021 con una scrivania da dirigente già prenotata, mentre l'Inter non rinuncia a Giroud.

Giocatori in prestito e scadenza: fondamentali le decisioni del Governo

Per la Gazzetta dello Sport le decisioni del Governo in merito alla ripartenza del campionato di calcio saranno fondamentali per sciogliere anche alcuni nodi contrattuali, quelli dei giocatori in scadenza e in prestito. Se tra quelli che devono rinnovare ci sono, per esempio, Mertens e Buffon, tra i casi segnalati come complicati ci sono Radja Nainggolan, Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan, il primo in prestito dall’Inter al Cagliari e gli altri due rispettivamente da Manchester United e Arsenal alla Roma.

La nostra opinione: se per i rinnovi il problema è minore, perché si può fare un contratto a brevissimo termine, di un paio di mesi apposta per finire la stagione ad agosto, come sembra si prospetti la Serie A, per i prestiti è più complesso, perché i giocatori sono legati ai club “ospiti” fino al 30 giugno e poi teoricamente dovrebbero tornare dai proprietari del cartellino, ma a stagione ancora non conclusa. Di mezzo ci sono clausole di natura economica, diritti d’immagine, coperture assicurative... Insomma, il Governo dovrà lavorare insieme ai rappresentati di club e giocatori per stabilire linee guida chiare, precise e che siano inattaccabili dal punto di vista legale in caso di eventuali controversie.

Chiellini verso il rinnovo di un anno, poi dirigente

Tra i giocatori in scadenza, ne abbiamo tenuto volutamente da parte uno: Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus, secondo Tuttosport, si avvia verso il rinnovo per un altro anno, e l’accordo sarebbe già stato trovato con la società a novembre; Chiellini erò era infortunato e a quanto pare si aspettava il suo rientro in campo quest’anno per rifinire il tutto e dare l’annuncio. Poi il Coronavirus ha bloccato tutto e ora si attende solo di poter tornare attorno a un tavolo per firmare le carte.

La nostra opinione: Chiellini è un giocatore importante per la Juventus e da tempo ha fatto breccia nel cuore dei tifosi. Lo stop prolungato potrebbe averne allungato la longevità agonistica e quindi anche a 37 anni non è così assurdo vederlo ancora in campo. Sul futuro da dirigente non si vedono intoppi: Chiellini è laureato in economia e commercio con un alaurea magistrale in business management, quindi ha già delle basi curriculari da cui partite, senza contare il suo ruolo fondamentale di mediatore tra squadra e società per il taglio degli stipendi. Sembra proprio la persona giusta su cui puntare per il futuro del club.

Chelsea e Giroud rinnovano, ma l’Inter ci spera ancora

Il Corriere dello Sport sottolinea come il Chelsea, col campionato fermo, abbia intenzione di esercitare la clausola contrattuale che lo porterebbe al rinnovo unilaterale del contratto con Olivier Giroud fino al 2021. L’Inter, però, a quanto pare non esclude un tentativo di avvicinamento, anche se a questo punto sarà oneroso.

La nostra opinione: l’attacco nerazzurro è in fermento. Le sirene catalane che potrebbero portare Lautaro Martinez al Barcellona fanno pensare alla necessità da parte del club di tenere le antenne dritte in cerca di valide alternative e se il Toro partisse si potrebbe fare discretamente cassa, quindi in questo caso appropriarsi di un altro giocatore aprendo il portafoglio potrebbe non essere un problema, almeno dal punto di vista strettamente finanziario.

