Edicola: Commisso apre alla cessione "alla cifra giusta" di Chiesa, Juventus in pole position

La nostra opinione: la dichiarazione del patron della Fiorentina , dopo mesi di resistenza, suona un po’ come un dietrofront che nasconde qualcosa. Del resto, c’è dell’insistenza da più parti perché Chiesa spicchi il volo e l’interesse della Juventus non è una novità per nessuno. E’ possibile quindi che già qualcosa bolla in pentola e, volendo fare della dietrologia, la crisi economica a causa del Coronavirus potrebbe spingere tutti i club di seconda fascia a monetizzare con i giocatori migliori che hanno per poter tirare un po’ il fiato dal punto di vista finanziario. Ormai in questo periodo di incertezza non si può escludere più nessuna ipotesi.