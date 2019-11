Edicola: Conte fa colloqui per ingaggiare giocatori, la Juve vicina al rinnovo con Cuadrado

Un "test d'ingresso" inserito da Conte per diventare dell'Inter

La Gazzetta dello Sport porta alla luce un retroscena curioso che riguarda l'Inter. Al suo arrivo, Antonio Conte avrebbe inserito una specie di "test d'ingresso2 per i giocatori in procinto di vestire la maglia nerazzurra, una sorta di lungo colloquio con test attitudinale per capire se il giocatore in questione sia adatto all'ingaggio oppure no.

La nostra opinione: benché rivoluzionario in Italia come metodo applicato al calcio, questo sistema non ha niente di diverso dalle procedure standard che si applicano nei normali posti di lavoro e quindi è del tutto legittimo che l'allenatore voglia conoscere il giocatore prima di decidere se sarà arruolato oppure no. E' un sistema manageriale che ricorda il ruolo del tecnico in Premier League e potrebbe essere presto un nuovo modello da seguire. Perché altrimenti si rischia di ritrovarsi come José Mourinho, che ai tempi dell'Inter del triplete si ritrovò in rosa Marko Arnautovic senza sapere nemmeno chi fosse...

Cuadrado pronto a firmare il rinnovo con la Juventus

" Non è ancora del tutto ultimato, ma siamo molto vicini. "

E' questo quanto detto da Fabio Paratici a proposito di Juan Cuadrado e del rinnovo di contratto con la Juventus. L'operazione, come spiega anche Tuttosport, sarebbe in dirittura d'arrivo e presto il colombiano dovrebbe prolungare la sua permanenza in bianconero.

La nostra opinione: Cuadrado ormai fa parte integrante di questa Juventus vincente da diversi anni. Utilizzato in più ruoli e zone del campo anche dal predecessore di mister Sarri, Allegri, è un uomo versatile che può risolvere tante situazioni in caso di difficoltà e anche da non titolare si è sempre fatto trovare pronto e disponibile a dare una mano dove serve. Perciò per la Juventus continua a essere una risorsa preziosa e almeno su un fronte la rosa si sistemerebbe parzialmente.

Napoli in bilico tra addii e valutazione dell'allenatore

Su tutti i quotidiani sportivi e ance su Il Mattino, storico giornale di Napoli, si parla della situazione difficile in cui è finito Carlo Ancelotti: il tecnico è stato confermato da De Laurentiis, ma i continui passi falsi del Napoli potrebbero impedirgli di mangiare il panettone sulla panchina dei partenopei. In più prende sempre più corpo l'ipotesi di veder partire nomi importanti come Mertens e Callejon dopo la frattura che si è creata in occasione del contestato ritiro.

La nostra opinione: in effetti il clima che aleggia sul Napoli in questo periodo non è dei migliori: tra giocatori ammutinati, società inferocita, allenatore in mezzo a due fuochi e risultati che non arrivano, di sicuro l'ambiente non è sereno e per Ancelotti è complicato gestire tutti gli aspetti della vicenda. Al momento gli sono stati conferiti pieni poteri da De Laurentiis, ma conoscendo il patron azzurro (e anche i tifosi) la pazienza è a tempo e si rischia che il problema si incancrenisca, andando verso una rottura sempre più definitiva.

