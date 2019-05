Inter, Conte è libero di firmare

Antonio Conte ha vinto la battaglia legale con il Chelsea. Secondo il Times, infatti, l'ex commissario tecnico della Nazionale ha avuto la meglio nella causa con il club di Stamford Bridge che è stato condannato a pagare 9 milioni di sterline (circa 10,2 milioni di euro) all'allenatore italiano come risarcimento dopo il licenziamento. Conte può dunque firmare con l’Inter.

La nostra opinione: si sta per concludere una delle telenovele di questi mesi. Mancava questo passaggio fondamentale per far sì che Antonio Conte potesse firmare con un altro club. Vinta la battaglia legale con il Chelsea, il tecnico pugliese può dunque sposare il progetto Inter. Intanto, però, i nerazzurri dovranno battere l’Empoli all’ultima giornata per regalargli la Champions League e di conseguenza un mercato più ambizioso.

Rebus Juventus: quanti nomi per la panchina

Secondo la Gazzetta dello Sport è Maurizio Sarri il candidato principale per la panchina della Juventus. Fino a Baku l’allenatore toscano è blindato per la finale d'Europa League: non sono previste liti con il Chelsea per l'addio, ma il mercato bloccato dalla FIFA sarà una chiave per la separazione. Per Tuttosport resta in lizza anche Simone Inzaghi in una sorta di testa a testa, ma Repubblica riporta l’incontro di Paratici con l'agente di Pochettino e quello di Guardiola.

La nostra opinione: difficile davvero capirci qualcosa. La Juventus ha già in mano il sostituto di Allegri, ma a maggio, considerato che ci sono competizioni ancora in corso, è normale non lasciar trapelare troppi indizi. Per adesso sembra che la società bianconera voglia mischiare le carte e, in effetti, c’è molta confusione anche tra gli addetti ai lavori. A nostro parere è Sarri il favorito.

Milan, ecco Campos al posto di Leonardo

Luis Campos e il Milan sono sempre più vicini. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Lille e Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, avrebbero raggiunto un accordo di massima per la prossima stagione.

La nostra opinione: il feeling per Luis Campos è cresciuto nel tempo, quasi in parallelo con il progressivo raffreddamento dei rapporti con l’attuale dt Leonardo. Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe stato già un incontro tra il portoghese e un emissario di Gazidis in cui il primo ha dato la sua disponibilità a sposare il progetto rossonero. A differenza di quanto accaduto con la Roma, infatti, Campos è parso meno rigido nell’esprimere la volontà di lasciare Montecarlo, la sua sede principale di lavoro. Merito del fondo Elliott, visto che la famiglia Singer ha rapporti stretti con la proprietà del club francese. Da stabilire se sarà necessario l’ingaggio di un direttore sportivo a cui affidare l’operatività della gestione tecnica.