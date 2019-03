Conte-Inter, a Londra per capire il futuro

A pagina 10 del Corriere dello Sport si fa il punto sul futuro del tecnico pugliese. In orbita Inter da tempo, Conte è volato a Londra per l’udienza nella causa contro il Chelsea che ancora di fatto lo tiene ‘legato’. Evidenziato come in ballo ci siano 20 milioni di euro, ma a giugno alla fine potrebbe essere finalmente libero di firmare.

La nostra opinione. Lo scriviamo da tempo: chi prende Conte, vince. E’ un dato di fatto. E’ riuscito a far risalire la Juventus. Ha vinto subito col Chelsea. Ha portato la nazionale tecnicamente più povera di sempre a un calcio di rigore dall’eliminare la Germania campione del mondo. Se l’Inter dovesse scegliere di privarsi di Spalletti, Conte sarebbe senza dubbio la soluzione migliore. Anzi, se davvero dovesse risolvere i suoi guai col Chelsea e tornare libero di accasarsi, sarebbe anche meglio bloccarlo prima di capire cosa faccia la Juventus con Allegri...

Il Napoli blinda Koulibaly

A pagina 10 della Gazzetta dello Sport arriva la notizia della proposta di prolungamento con ritocco dell’ingaggio per Koulibaly. Oggetto del desiderio di tante – tra cui la Juventus – il Napoli è corso subito ai ripari: pronto il ritocco contrattuale da 3 a 6 milioni a stagione, il doppio! Un rinnovo che dovrebbe arrivare a fine campionato, quando l’attuale contratto in scadenza nel 2023 verrà prolungato fino al 2024.

La nostra opinione. Fa bene il Napoli a correre ai ripari. Di difensori così ce ne sono davvero pochi in giro e considerando gli stipendi in giro per il mondo, quello di Koulibaly, è palesemente sotto la media per il valore del giocatore. Un problema potenziale sul lungo periodo per il Napoli, con altri elementi in rosa che finiranno per battere cassa e chiedere piano-piano degli adeguamenti. Ma se non si vuole perdere Koulibaly davvero non ci sono altre soluzioni.

Barcellona: bomba Griezmann

Il Mundo Deportivo la lancia a caratteri cubitali in prima pagina: pur si arrivare al Barcellona, Griezmann è pronto ad abbassarsi lo stipendio. Questo è ciò che sostiene la stampa catalana di partito, con il francese che dai 23 nette che percepisce all’Atleti sarebbe pronto a scendere a 16 milioni.

La nostra opinione. Inizia il fantamercato dei vari quotidiani di partito spagnoli. Questa su Griezmann ci pare poco credibile. In primis c’è stato il rinnovo la scorsa estate, quando davvero avrebbe potuto partire. In secundis, se anche così fosse – ovvero Griezmann che accetterebbe ben 7 milioni netti in meno all’anno pur di giocare nel Barca – ci sarebbe da convincere l’Atletico Madrid. E il costo del cartellino del ‘Piccolo Diavolo’ non sarebbe basso.