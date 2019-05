Edicola: Conte sarà annunciato in settimana dall'Inter, Cancelo in stanby alla Juventus

Conte vicinissimo all’ufficializzazione all’Inter

Per il Corriere dello Sport siamo agli sgoccioli: l’ufficializzazione del nuovo contratto tra Inter e Antonio Conte dovrebbe arrivare entro la fine della settimana. Per il quotidiano romano è fissato un incontro per mercoledì, in modo da definire i dettagli, e poi conte farà la sua prima uscita ufficiale al Wanda Metropolitano per la finale di Champions in tribuna accanto al presidente Zhang.

La nostra opinione: ormai abbiamo capito tutti che Luciano spalletti ha le ore contate sulla pacnhina dell’Inter. Il tecnico di Certaldo sarà alla guida dei nerazzurri per la sua ultima apparizione contro l’empoli e poi dovrà fare le valigie, perché Conte è già pronto al trasloco. Società e tecnico entrante non hanno fretta di chiudere il contratto, perché tanro ormai i punti fermi sono stati fissati, ma probabilmente la fretta è quella di voler chiudere alla svelta questa brutta parentesi e di dare l’annuncio di un legame che farà sognare i tifosi.

Cancelo piace a Manchester, ma tutto dipende dal nuovo allenatore

Il futuro della rosa della Juventus passa inevitabilmente anche dal nome del nuovo allenatore. E così per il momento, secondo Tuttosport, Joao Cancelo resta in standby. Il portoghese piace alle due di Manchester e avrebbe stabilito la base d’asta a 60 milioni, ma ancora non si è mosso nulla.

La nostra opinione: a seconda di chi sarà il nuovo tecnico, effettivamente si potrà capire quale sarà il desti o di Cancelo. Con Allegri la fiducia è stata a tempo: prima considerato quasi indispensabile e poi pian piano accantonato, se fosse stato ancora il livornese a sedere sulla panchina bianconera non ci sarebbero stati dubbi. Così, invece, bisogna capire quali saranno i nuovi piani tattici della società e nel frattempo vedere come si muoveranno City e United.

Il rinnovo di Tuchel al PSG allontana Neymar e Mbappé

Il PSG ha annunciato sabato mattina il rinnovo del contratto a Thomas Tuchel fino al 2012. Per AS questo significa che Killian Mbappé e Neymar si allontanano dal club parigino. Entrambe le costosissime stelle del club parigino, infatti, hanno dimostrato insofferenza e insubordinazione nel corso della stagione e il rinnovo al tecnico sarebbe un chiaro segnale di volerne consolidare l’autorità: in poche parole, “per quelli cui non sta bene lì c’è la porta”.

La nostra opinione: l’eventuale porta che si aprirà, lo farà a un prezzo altissimo: né Neymar, né Mbappé, infatti, sono giocatori vendibili al primo club offerente perché il prezzo del cartellino è altissimo e solo club dal portafoglio facoltoso potranno permettersi di fare un’offerta almeno per uno dei due. Ed ecco perché ne parla proprio AS, quotidiano spagnolo: perché nell’ombra c’è sempre il Real Madrid, pronto alla zampata, un Real che desidera Neymar da sempre e che aveva puntato anche Mbappé. Tra poco il mercato apre e su questo fronte ci sarà da divertirsi.

L'articolo originale