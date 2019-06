Edicola: contromossa Inter, senza Barella c'è Lorenzo Pellegrini. Juventus, via Matuidi e Khedira

Inter: Barella alla Roma? Il piano B è Lorenzo Pellegrini

Secondo la Gazzetta dello Sport i rapporti tra Inter e Roma sul mercato sarebbero sempre più tesi. Oggetto del contendere Nicolò Barella, ormai a un passo dalla Roma. Per il centrocampista del Cagliari i nerazzurri non sono intenzionati ad aumentare l'offerta di 36 milioni (+4 di bonus) per il cartellino del giocatore e i 2,5 milioni netti a stagione di ingaggio. Ecco quindi che Beppe Marotta ha pronto il piano B: cercare di portare a Milano Lorenzo Pellegrini, centrocampista messosi in luce anche agli Europei Under 21 con la maglia della Nazionale azzurra. La Gazzetta dello Sport sottolinea che Pellegrini, che piace molto ad Antonio Conte, ha una clausola di 30 milioni (con pagamento biennale) valida dall'1 al 30 luglio.

La nostra opinione. Dopo gli addii di Totti e De Rossi e la cessione di Manolas al Napoli, sembra davvero difficile ipotizzare che la Roma si privi anche di Lorenzo Pellegrini, recentemente indicato proprio da Totti come uno dei possibili capitani giallorossi del futuro. La sensazione è che la telenovela Barella riserverà altre puntate e che il braccio di ferro tra le due società possa risolversi in tempi più lunghi del previsto.

Juventus: valigie pronte per Khedira e Matuidi

Secondo Tuttosport Sami Khedira e Blaise Matuidi non rientrerebbero nei piani di Maurizio Sarri e sarebbero sul punto di lasciare la Juventus. Il centrocampista tedesco, che ha appena rinnovato fino al 2021, potrebbe valutare un trasferimento negli Stati Uniti o decidere di chiudere la carriera in Bundesliga. Da valutare anche le offerte provenienti dalla Turchia, fronte Besiktas. Per quanto riguarda Matuidi, una cosa sembra scontata: il suo contratto scade nel 2020 e i bianconeri si metteranno presto al lavoro per rinnovarglielo per non correre il rischio di perderlo a zero la prossima estate.

La nostra opinione. L'imminente annuncio dell'acquisto di Rabiot e il possibile ritorno di Pogba (oltre all'acquisto già definito da tempo di Ramsey) sono indizi che vanno in una direzione precisa: il centrocampo della prossima Juventus sarà formato da giocatori tecnici, da creatori di gioco più che da lottatori. Ecco spiegato il motivo per cui sia Khedira che Matuidi, fedelissimi di Massimiliano Allegri, possono essere considerati cedibili. Anche per una questione numerica: il centrocampo della Juventus è in questo momento un reparto sovraffollato che necessita di una sforbiciata.

Dalla Spagna: accelerata per Neymar al Barcellona

Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il Paris Saint Germain e il Barcellona non sono mai stati così vicini per definire il clamoroso ritorno di Neymar in maglia blaugrana. Il club parigino valuta l'attaccante brasiliano meno di 200 milioni di euro, mentre dal canto loro i catalani potrebbero inserire nell'operazione fino a 3 contropartite tecniche di assoluto rilievo: i nomi sono quelli di Coutinho, Dembelé, Rakitic e Umtiti.

La nostra opinione. La storia di Neymar al Paris Saint Germain sembra davvero giunta al capolinea e le insistenti voci sul suo ritorno al Barcellona trovano conferme ogni giorno. A una prima valutazione dell'affare, chi di sicuro ci guadagnerebbe è il Barcellona. Pensare di poter disporre di un reparto d'attacco formato da Messi, Suarez, Neymar e Griezmann (in arrivo) è qualcosa che somiglia più al Fantacalcio che al calcio reale.