Edicola: De Ligt, la chiave per la Juventus è Kean. Al Napoli piace Barella

Juventus: è Kean la mossa per De Ligt

A pagina 4 di Tuttosport subito spazio al mercato di casa Juve. Si guarda al futuro in casa bianconera con Paratici e Nedved che da tempo hanno messo gli occhi sul centrale dell’Ajax De Ligt. La nuova mossa sarebbe inserire nella trattativa Moise Kean. A muovere le trame anche il procuratore in comune tra i due: Mino Raiola. Kean in passato era già stato accostato ai Lancieri. Su De Ligt però c’è anche il Barcellona.

La nostra opinione. De Ligt è un nome di grande interesse e un giovane dal futuro certo. Se davvero partisse anche Benatia, con una linea difensiva sempre più “anziana”, sembra inevitabile per la Juve pensare al ricambio generazionale. De Ligt è un centrale di livello e certamente un profilo degno di nota. Kean, inoltre, sarebbe un sacrificio quasi del tutto indolore. Insomma, un colpaccio. Che certamente però non si farà a gennaio, casomai in estate.

Il Napoli alza la posta per avere Barella

A pagina 10 del Corriere dello Sport tocca agli scenari di casa Napoli. La concorrenza per Barella è già molto alta ma De Laurentiis, secondo il quotidiano romano, avrebbe offerto 20 milioni più il cartellino di Rog. Il problema per i partenopei è appunto anche nel grande interesse intorno a Barella, sia di club italiani che internazionale. E anche la volontà del Cagliari, che al momento proprio non vuole vendere.

La nostra opinione. La cifra è ancora bassa. Il Cagliari ha tra le mani un gioiellino e lo sa bene. Nella prima parte di stagione infatti Barella è stato colui che ha recuperato più palloni in Serie A, persino più dello stesso Allan. Evidente come un classe ’97 di queste prospettive valga tanto. 20 milioni + Rog è un’offerta probabilmente troppo bassa, più che altro perché il Cagliari più che alle contropartite sarà interessato ad incassare. Anche in questo caso poi sarà un affare estivo.

Milan, l’alternativa a Muriel è Gabbiadini

Sfumato Muriel, ormai a Firenze, il Milan continua a cercare un’alternativa per l’attacco. A pagina 8 della Gazzetta dello Sport spunta il nome di Manolo Gabbiadini. Il Southampton però chiudere 12 milioni, cifra a cui i rossoneri non vogliono arrivare . Sul tavolo degli inglesi si attendono offerte da Russia e Turchia, ma di contro c’è chiaramente la volontà del giocatore che preferirebbe Milano. Il Milan vuole un prestito.

La nostra opinione. Non un affare impossibile per i rossoneri, che potranno fare forza sulla volontà del giocatore. Potrebbe essere un colpo dell’ultimo minuto anche perché in Inghilterra ormai Gabbiadini è un po’ finito dietro nelle gerarchie dei Saints. Un giocatore con ancora qualcosa da dire, certamente motivato da una maglia prestigiosa come quella del Milan. Vedremo se e quali offerte arriveranno sul serio al Southampton da parte delle altre. Se non dovesse arrivare nulla di clamoroso, Gabbiadini potrebbe davvero prendere la strada di Milano.