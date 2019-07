Edicola: Dybala frena lo scambio, Inter sempre in pole per Lukaku. James e Icardi per il Napoli

Inter a caccia di bomber: Dzeko in pole, il no di Dybala tiene aperta la pista Lukaku

E' disperatamente a caccia di un numero 9 l'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport è la settimana decisiva per Dzeko: difficile un inserimento di Icardi, si proverà a chiudere offrendo solo cash. Non è tramontata l'ipotesi Lukaku: il belga ha detto sì ai nerazzurri, contemporaneamente la volontà di Dybala di restare alla Juventus frena uno scambio col Manchester United. Sullo sfondo resta Cavani: pronto un triennale da 9 milioni a stagione e un futuro in Cina.

La nostra opinione: il tempo stringe, l'Inter ha bisogno assolutamente di un paio di colpi in attacco per sistemare il reparto e tranquillizzarre Conte e l'ambiente. I nomi sono sempre i soliti: Dzeko e Lukaku. Per il bosniaco ci sono 8 milioni di differenza ma resta la volontà di andare via e insieme quella della Roma di cederlo, senza contropartite: praticamente impossibile che venga inserito Icardi, sempre nel mirino di Napoli e Juventus. A proposito dei bianconeri, l'inserimento su Lukaku sembra più una manovra di disturbo, anche perchè Dybala non è intenzionato a lasciare Torino.

Il Napoli ha il sì di James Rodriguez e va all'assalto di Icardi

Il 3-0 al Liverpool in amichevole ha acceso l'entusiasmo in casa Napoli e, secondo il Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis ha pronto un doppio colpo: James Rodriguez e Mauro Icardi. Il colombiano ha fatto una promessa ad Ancelotti e vuole venire in Italia, resta da convincere Florentino Perez a farlo partire. Per Maurito è il momento di uscire allo scoperto dopo settimane di colloqui tra il ds Giuntoli e Wanda Nara: l'argentino preferisce la Juve ma non scarta Napoli.

La nostra opinione: se davvero il Napoli vuole competere per lo Scudetto e fare strada in Champions, serve che si aggiungano qualità, gol ed esperienza a livello internazionale. James e Icardi sarebbero i profili perfetti, il primo darebbe ad Ancelotti alternative tattiche molto importanti, il secondo almeno 25-30 reti a stagione, un bomber di sicuro affidamento al netto dei problemi extra campo. Il club di De Laurentiis è stato bravo ad attendere finora, a non forzare alcuna situazione ma ora che luglio è ormai finito, serve dare una scossa decisa, anche per fare uscire allo scoperto le dirette concorrenti.

Telenovela Milinkovic-Savic: è la settimana decisiva?

Si entra nella fase decisiva per la cessione di Milinkovic-Savic. Secondo Tuttosport la Lazio è in attesa dell'offerta giusta del Manchester United per far partire il serbo: i Red Devils però devono fare in fretta, l'8 agosto chiude il mercato in Premier League mentre in Spagna c'è più tempo e il Real Madrid sta temporeggiando per l'acquisto del francese. Lo United chiude 160 milioni per Pogba, cifra con cui prenderebbe sia Milinkovic, sia Bruno Fernandes.

La nostra opinione: la chiusura anticipata del mercato in Inghilterra deve per forza accelerare i tempi della trattativa tra Lazio e Manchester United per Milinkovic-Savic. I biancocelesti attendono fiduciosi, vogliono arrivare a 90 milioni di euro coi bonus ma tutto resta legato alla partenza di Pogba per il Real Madrid. La sensazione è che l'affare si farà perchè il francese ha l'accordo con Zidane e di conseguenza si innescherà l'effetto domino che porterà il serbo ai Red Devils e permetterà a Tare di chiudere altre operazioni, in primis quella per il turco Yazici del Trabzonspor.