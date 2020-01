Edicola: Dybala "La Juve sceglierà se tenermi o cedermi", l'Inter vicino a Giroud

Dybala al Guardian: La Juve deve decidere se farmi restare o farmi partire

Come riporta il Corriere dello Sport, Paulo Dybala ha rilasciato un’intervista al Guardian in cui fa il punto della situazione sul suo futuro alla Juventus.

" Mi restano due anni di contratto. Non è poco ma non è neanche lungo. Vedremo quali sono i piani della Juventus, se pensano che io possa partire nella prossima finestra di mercato o se vogliono che io resti. Queste cose possono cambiare sempre in un momento, è difficile sapere che cosa accadrà "

La nostra opinione: Dybala è un pezzo pregiatissimo del mercato bianconero e sappiamo tutti, senza che avessimo avuto bisogno della conferma da parte della Joya, che l’argentino è stato sul piede di partenza a lungo. Resta il fatto che adesso con Sarri si è trovato un equilibrio, il ragazzo sta facendo bene e al momento l’addio alla maglia bianconera sembra decisamente più lontano.

L’Inter affonda per Giroud

Per la Gazzetta Sportiva, accantonate le questioni Politano ed Eriksen, uno dei punti fermi è Olivier Giroud. Il francese è pronto a essere ingaggiato dopo la cessione di Politano: potrebbe arrivare per effettuare le visite mediche una volta trovato l’accordo con il Chelsea.

La nostra opinione: il Chelsea chiede 10 milioni, l’Inter vuole spendere meno. Visto che Giroud è in scadenza di contratto a giugno, quasi certamente i Blues si accontenteranno di una cifra più bassa: meglio una minusvalenza che perdere il giocatore tra qualche mese a parametro zero.

Il Barcellona cerca un numero 9: occhi su Lautaro Martinez

Per AS, il Barcellona si sta guardando in giro per cercare un numero 9 e ha gettato un’occhiata anche in Italia, precisamente all’Inter, dove avrebbe individuato in Lautaro Martinez uno degli obiettivi, per provare a placare un po’ le polemiche di una stagione non così soddisfacente.

La nostra opinione: molto probabilmente il Barcellona dovrà ripiegare sull’altro eventuale obiettivo, che potrebbe essere Rodrigo, perché a meno di un’offerta che non si può rifiutare nel miglior stile di don Vito Corleone l’Inter non vorrà assolutamente privarsi di uno dei suoi uomini più importanti.

L'articolo originale