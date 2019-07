Edicola: Dybala verso lo United, la Juve anticipa l'Inter per Lukaku. Nerazzurri su Dzeko e Cavani

Juventus: Dybala può partire, decolla lo scambio con Lukaku

I bianconeri escono allo scoperto: Dybala ha offerte e potrebbe partire, c'è il via libera di Sarri. Secondo Tuttosport, ma non solo, si va verso l'intesa col Manchester United per uno scambio con Lukaku, primo obiettivo per l'attacco dell'Inter. La Juventus vuole il belga più 15-18 milioni per cedere la Joya.

La nostra opinione: sembrava solo una manovra di disturbo e invece pare che la Juventus faccia sul serio per Lukaku. L'idea di scambio col Manchester United per Dybala è una mossa che permette il sorpasso sull'Inter perchè Marotta non va oltre i 70 milioni più bonus per l'attaccante che invece viene valutato oltre 80. La Joya poi è una carta che cambia tutto e toglie di fatto i nerazzurri dalla corsa. Per non parlare della questione Icardi che in questo scenario vedrebbe tramontare le ipotesi di vestire il bianconero.

L'Inter sale a 15 milioni, Dzeko si avvicina. E Cavani...

Con la Juventus forte su Lukaku, l'Inter ha bisogno di trovare un'alternativa, prima di tutto deve chiudere per Edin Dzeko. Secondo la Gazzetta dello Sport, Marotta ha alzato da 12 a 15 milioni l'offerta per la Roma che però per ora resta ferma sulla richiesta di 20: la volontà del giocatore dovrebbe fare la differenza. Sullo sfondo resta il nome di Cavani: proposto un contratto da 9 milioni a stagione per l'uruguaiano in scadenza nel 2020 ma il PSG vuole almeno 50 milioni.

La nostra opinione: l'inserimento della Juventus per Lukaku e il possibile sorpasso è un brutto colpo per l'Inter che probabilmente non potrà accontentare Conte, dato che il belga era il suo principale desiderio. A parziale soddisfazione c'è il fatto che con questo scenario Icardi non andrà in bianconero ma potrebbe essere più semplice trovare un'intesa col Napoli. Nel frattempo però bisogna chiudere con la Roma per Dzeko e dare almeno un'altra punta al nuovo tecnico mentre per l'altro rinforzo offensivo servirà sondare altre piste visto che quella che porta a Cavani è tutt'altro che agevole, in particolare per la valutazione importante che fa il PSG di un giocatore di 32 anni e in scadenza di contratto.

Alderweireld vuole la Roma, c'è attesa per Higuain

La Roma prosegue le manovre per due rinforzi principali, il difensore centrale e la punta. Per il Corriere dello Sport l'obiettivo per la retroguardia resta Alderweireld del Tottenham: c'è già l'accordo col giocatore, manca quello con gli Spurs che potrebbero abbassare le pretese per non perderlo a zero. Le alternative sono Pezzella e Rugani. Per l'attacco c'è solo Higuain: con Lukaku verso la Juve e Icardi diretto a Napoli, il Pipita è destinato al giallorosso e il fratello Nicolas è atteso nella capitale per sbloccare la trattativa.

La nostra opinione: partito Manolas, la Roma ha bisogno di un rinforzo in difesa e Alderweireld rappresenta un'alternativa importante anche per la duttilità del belga. Anche Pezzella è un bel nome, un giocatore di carisma che ha dimostrato di fare bene in Serie A e per il quale si potrebbe intavolare uno scambio con Schick. Per la punta è ormai ovvio che Higuain è l'obiettivo: la pista giallorossa parrebbe anche l'unica per il Pipita che vorrebbe restare alla Juve ma non sarebbe più possibile con l'arrivo di Lukaku e la permanenza di uno tra Mandzukic e Kean, o entrambi.