Edicola: Dzeko, Vidal e Llorente, i tre rimpianti di Conte. Il Napoli sonda Spalletti

Inter, quei no a Dzeko, Vidal e Llorente

Dopo la rimonta subita dal Borussia, nella pancia del Signal Iduna Park Antonio Conte ha imputato il crollo verticale del secondo tempo alla rosa corta e allestita in modo precario quest’estate. Con chi ce l’aveva? Con la task force di mercato nerazzurra che non avrebbe fatto abbastanza da giugno ad agosto. L'odierna edizione della Gazzetta dello Sport fa i nomi degli affari saltati e mai digeriti dal tecnico pugliese: Dzeko, Vidal e Llorente. Con Icardi messo alla porta, l'ex Juve voleva due attaccanti forti fisicamente: richiesta parzialmente accontentata da Beppe Marotta che ha poi strappato Romelu Lukaku al Manchester United per 75 milioni. L’altro nome caldo è quello di Vidal. Antonio sul cileno, con cui ha condiviso gli anni di vittorie bianconere, non ha comunque perso le speranze per gennaio.

La nostra opinione: Gli argomenti possono anche essere validi, ma lo sfogo di Conte è fuori luogo nei modi e manca di rispetto nei confronti dei giocatori che per ora sono a -1 dalla Juve in campionato e ancora in corsa per gli ottavi di Champions. I tempi, invece, non sono poi così sbagliati: mancano meno di due mesi alla sessione del mercato di riparazione e la società potrebbe essere influenzata dalle dichiarazioni pungenti dell'ex c.t. della Nazionale. Natale potrebbe portare doni molto costosi a Milano.

De Laurentiis pensa a Spalletti

Dopo lo strappo tra società e senatori nel post di Napoli-Salisburgo, lo spogliatoio partenopeo sta ancora vivendo momenti di tensione. L’ammutinamento dei calciatori che hanno rigettato il ritiro imposto da ADL lascerà sicuramente strascichi. E, secondo quanto riportato da Tuttosport, le conseguenze potrebbero essere davvero clamorose: la dirigenza azzurra, infatti, starebbe già prendendo contatti per trovare il sostituto di Ancelotti che sia oggi, domani, dopo la sosta oppure a fine stagione. Il primo nome sul taccuino è quello di Luciano Spalletti, attualmente senza panchina, ma legato ancora all'Inter da un biennale a circa 5 milioni di euro netti.

La nostra opinione: il club è ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, anche se 11 punti dalla vetta in campionato sono un gap già importante a inizio novembre. Uno strappo definitivo con Carletto avrebbe ripercussioni dal punto di vista tecnico e il passaggio ad un altro allenatore, con i tempi tecnici necessari all'adattamento, non farebbe altro che aumentare la distanza tra le rivali. Continuare fino a fine anno con un allenatore della caratura di Ancelotti deve essere un obbligo morale. Il 2-0 al Liverpool in Champions parla chiaro.

La panchina del Bayern offerta ad Arsene Wenger

Secondo il Sun, l'ex allenatore dell'Arsenal, 70 anni, è stato contattato in questi giorni dal club tedesco che ha licenziato Niko Kovac dopo l'umiliante sconfitta per 5-1 a Francoforte. I bavaresi starebbero offrendo ad Arsene un contratto fino alla fine della stagione per poi decidere cosa fare nella prossima estate.