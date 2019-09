Edicola: Elliot pronto a vendere il Milan con Allegri nel progetto, Juventus su Tonali

Elliott pronto a vendere il Milan, Allegri nel progetto

Come riporta Calciomercato.com, La Repubblica in edicola racconta della possibilità che il fondo Elliott sia in trattativa con Bernard Arnault, proprietario del gruppo della moda di lusso LVMH, per la cessione del Milan. La base di vendita sarebbe di 960 milioni di euro con Massimiliano Allegri parte del progetto: sarebbe lui alla guida dei rossoneri per il 2020-2021.

La nostra opinione: è di nuovo in fermento il mondo rossonero e non c’è pace per il club. Dopo un periodo di vuoto di potere al vertice, con la società alla deriva, senza una guida e senza punti di riferimento, la situazione si stava stabilizzando, anche se con il cambio di allenatore da Rino Gattuso a Marco Giampaolo non è arrivato anche il cambio di marcia a livello di mercato e quindi, inevitabilmente, di risultati. Questo nuovo eventuale ribaltone potrebbe essere un bene a lungo termine, nella speranza che finalmente il Milan ritrovi l’equilibrio, ma a breve termine potrebbe avere certamente un effetto destabilizzante.

L'articolo originale

La Juventus sonda il terreno per Tonali

Per la Gazzetta delo Sport la Juventus si sta muovendo in direzione Brescia: l’obiettivo sarebbe ancora Tonali. Il giocatore delle rondinelle interessava già quest’estate, ma poi non se n’era fatto più nulla, così come per Zaniolo, che è un altro degli osservati speciali bianconeri.

La nostra opinione: a quanto pare l’operazone-Tonali è stata un antipasto per assicurarsi l’accordo tra le due società ed evitare l’eventuale asta a gennaio. In questo momento, però, la Juventus ha problemi di rosa piuttosto consistenti da risolvere, tra esubero in alcuni reparti e totale penuria in altri, perciò per entrambi il sondaggio fatto con Brescia e Roma è sicuramente esplorativo e a lungo termine, perché al momento ci sono questioni più pressanti in casa bianconera da risolvere (come la questione terzini).

Pogba vuole andarsene a gennaio

Torna il tormentone Pogba. Secondo quanto riporta il Sun, Paul Pogba non è contento di restare al Manchester United, non avrebbe nessuna intenzione di rinnovare il contratto con i Red Devils e avrebbe intenzione di andarsene a gennaio.

La nostra opinione: questo ritornello ormai è famoso. Che Pogba non abbia più voglia di stare dov’è l’hanno capito tutti, così come tutti hanno capito che alle spalle di questo malumore c’è il Real Madrid, che è sempre pronto ad accaparrarsi il centrocampista francese. Bisognerà vedere se questa volta il desiderio di entrambi si concretizzerà oppure se il club inglese si metterà di traverso.

L'articolo originale