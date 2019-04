Fiorentina: Pioli in bilico

Il comunicato diramato dalla Fiorentina attraverso i suoi canali ufficiali ha (ri)acceso il dibattito sul futuro prossimo di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tuttavia, l’attuale allenatore della Fiorentina non rischia un esonero immediato. La notizia viene ripresa anche dalla stampa nazionale, dal Corriere dello Sport alla Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: la strada di Pioli si separerà da quella del club a fine stagione, ma non nei prossimi giorni. La separazione sarà comunque consensuale, dal momento che lo stesso Pioli non sembra intenzionato a continuare la sua carriera sulla panchina della Fiorentina. Più probabile dell’esonero è al momento l’ipotesi ritiro.

De Rossi, c'è il rinnovo

Secondo la Gazzetta dello Sport, è in arrivo il rinnovo di contratto di Daniele De Rossi per un'altra stagione, fino al 2020. Se le condizioni fisiche del capitano della Roma forniranno garanzie minime, non ci saranno problemi per giungere all'accordo e rinviare l'addio al calcio giocato.

La nostra opinione: Daniele De Rossi è fondamentale per le sorti dei capitolini con la sua esperienza. La sua rete di sabato sera contro la Sampdoria ha riacceso le speranze della Roma per il finale di stagione. I giallorossi sono ora a meno 1 dalla quarta piazza occupata da Milan e Atalanta e pienamente in corsa per un posto in Champions League.

Kean, rinnovo in vista

Rinnovo in vista tra Moise Kean e la Juventus. Dopo il ritorno dei quarti di Champions League contro l’Ajax, riporta la Gazzetta dello Sport, il dt Fabio Paratici incontrerà Mino Raiola per discutere del prolungamento del giovane attaccante italiano.

La nostra opinione: Kean, decisivo anche sabato nel 2-1 inflitto al Milan, è da tempo alla ricerca di un prolungamento del contratto. In scadenza nel 2020, potrebbe firmare un nuovo accordo per quattro stagioni a circa 2 milioni di euro d'ingaggio all'anno. D’altronde, se fino a pochi mesi fa il suo futuro sembrava lontano dai bianconeri, a suon di gol (5 nelle ultime 6 gare di campionato) e buone prestazioni, il ragazzo sembra essersi guadagnato la riconferma in bianconero. Madama difficilmente se lo lascerà scappare.