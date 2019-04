Edicola: Gasperini resta all'Atalanta, El Shaarawy punta al rinnovo con la Roma

Gasperini resta all’Atalanta con la Champions nel mirino

In un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini parla del suo futuro.

" Atalanta a vita? Ho un contratto, sto benone, che dovrei rispondere? Non ha senso. Non faccio più mutui. L’atalanta lotta per la Champions? A sette giornate dalla fine ci siamo, dobbiamo esserci. "

La nostra opinione: nella stessa intervista, il tecnico della Dea ha fissato come ultima data per mantenere alta la concentrazione il 15 maggio e poi “inutile pensare a che cosa accadrà tra due mesi o quattro”. Però, date le premesse, è evidente che il Gasp non ha nessuna intenzione di andarsene e che vuole giocarsi un’occasione importante come la Champions League sulla panchina dell’Atalanta. Con buona pace dei tifosi che lo adorano.

El Shaarawy punta al rinnovo con la Roma

Il contratto di El Shaarawy scade nel 2020. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il sogno del Faraone sarebbe quello di rinnovare con il club, anche se tutto, sempre secondo la rosea, sarebbe tutto condizionato alla conquista della Champions League, per poter stabilire il budget e non dover andare incontro a tagli degli ingaggi.

La nostra opinione: Elsha torna da titolare e ha uno scorcio di campionato per capire quale sarà il destino della squadra in generale e della rosa nello specifico. Se è vero che, senza Champions League, i tagli saranno attorno al 20%, è possibile che l’attaccante decida di riflettere bene su quello che sarà il suo futuro, anche se potrebbe decidere di fare una scelta di cuore per restare, riducendosi lo stipendio.

Zidane dà l’ok per il rientro di Raul de Tomas

Secondo AS, Zinedine Zidane ha dato il suo benestare per far rientrare Raul de Tomas, in prestito al Rayo Vallecano in cui l’attaccante si sta ben comportando. Secondo quanto trapela, sarebbe lui il prescelto per fare da alternativa a Benzema la prossima stagione.

La nostra opinione: il periodo che sta vivendo il Real Madrid è piuttosto confuso. Tra la girandola di allenatori e i conseguenti cambi di preferenza a proposito degli uomini in rosa rende anche le previsioni di mercato difficili da ipotizzare. Tuttavia, zidane ha sempre avuto le idee chiare ed è possibile che sia davvero lui il nome nuovo per l’organico merengue, senza andare a cercare altrove altri attaccanti ed evitando così un esborso economico.

