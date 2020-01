Edicola: Giroud più vicino all'Inter, Chiesa può essere venduto

Giroud più vicino all'Inter: il Chelsea abbassa il tiro

Per la Gazzetta dello Sport Olivier Giroud è pronto ad approdare all'Inter. Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha dato ufficialmente il via libera al trasferimento e il club ha abbassato la richiesta a 10 milioni di euro. L'Inter rimane ferma a un'offerta di 5, ma la proposta per l'ingaggio del giocatore è praticamente già pronta e il grosso del lavoro sarebbe stato fatto.

La nostra opinione: inevitabilmente le due parti si incontreranno a metà strada, perché quando ci sono le buone intenzioni e la volontà di chiudere da parte di tutti le persone coinvolte di solito si riesce ad arrivare a un accordo alla svelta. Entro la prossima settimana potremmo avere la fumata bianca.

Juventus di nuovo su Chiesa: Commisso dà il via libera

Per Tuttosport l'operazione Chiesa può ripartire in casa Juventus: il patron della Fiorentina ha dato il via libera per la vendita con "le offerte giuste" e quindi i bianconeri riapriranno la trattativa per portarsi a casa il giovane gioiello viola, anche se il prezzo di partenza è alto: 70 milioni.

La nostra opinione: si tratterà di un lavoro complesso per Paratici, che dovrà come sempre cercare di portare a casa un talento con del futuro al prezzo migliore possibile. E per la Juventus, oltre alla voglia di Commisso di non svendere il suo giocatore di punta, ci sarà anche da vincere la concorrenza di altri club, compresa l'Inter che sembra indemoniata sul mercato in questa sua fase di vita.

Retroscena Barça: aggiunte clausole "anti-Piqué" nei nuovi contratti

Secondo AS, il Barcellona sta correndo ai ripari per evitare che i nuovi membri della squadra si comportin0o come Gerard Piqué, che in tv rivela un po' troppe notizie riguardanti la squadra ed è - ad avviso del club - fin troppo attivo online e in altri ambiti lavorativi. Per il quotidiano spagnolo tutti i nuovi giocatori avrebbero firmato delle clausole contrattuali che vieterebbero ai giocatori qualsiasi altra attività al di fuuori dell'impiego esclusivo alle dipendenze della società blaugrana, salvo autorizzazione del club stesso, e di divulgare sui social network immagini degli allenamenti o degli spogliatoi, o durante ritiri o partite.

La nostra opinione: è un gvincolo abbastanza restrittivo per chi è appena arrivato e per chi firmerà nei prorrimi periodi, però effettivamente la società deve tutelarsi per evitare episodi come il fanoso post dello stesso Piqé che, in una foto con Neymar, scriveva su Instagram "Se queda" (ossia "resta") e invece poi O'Ney non era affatto rimasto. L'uso dei social networ e le parole in libertà in tv stanno in effetti sfuggendo un po' di mano a tutti quanti, perciò il principiò può non essere sbagliato. Vederemo poi se i giocatori saranno in grado di attenersi a queste linee guida.

L'articolo originale