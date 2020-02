Handanovic out, l’Inter vuole un portiere

A pagina 3 del Corriere dello Sport arriva l’indiscrezione da casa Inter. I tempi per il recupero di Handanovic potrebbero allungarsi e la frattura al mignolo della mano preoccupa. Ecco perché l’Inter cerca una potenziale alternativa tra gli svincolati, unica soluzione disponibile a questo punto. I nomi sono quelli di Viviano, che si sta allenando con la Sampdoria, oppure Curci.

La nostra opinione. Una situazione delicata, specie considerando la prestazione di Padelli nel derby. L’Inter non può permettersi regali come quelli concessi al Milan e se davvero Handanovic dovesse metterci più del previsto per risolvere i suoi guai, la soluzione sarebbe da prendere in considerazione. Escluso Viviano però davvero non ci sono grandi nomi sulla scena né nazionale né internazionale: Curci, oppure gli ex terzi portieri passati alla Serie A Ichazo e Brikic. Tanto varrebbe a questo punto dare una chance al si dice promettente figlio di Stankovic, il 17enne Filip.

Semplici, c’è l’addio: pronto Di Biagio

L’ultimo ko in casa col Sassuolo costa caro a Leonardo Semplici. Il tecnico della SPAL, in panchina dal 2014, sarà presto esonerato per fare spazio a Luigi Di Biagio. Una notizia che si trova a pagina 25 della Gazzetta dello Sport e che era già stata lanciata nella giornata di domenica da più parti.

La nostra opinione. Mossa della disperazione per la SPAL, che si affida tra l’altro a un allenatore di fatto senza esperienza a livello di club. Più volte accostato a tante panchine, Di Biagio eredita una situazione complicatissima. La sensazione comunque è che il problema dei ferraresi non sia esattamente in panchina.

Juve, centrocampo da rivedere: Pogba può non bastare

E’ questo il consueto spazio dedicato al mercato della Juventus su Tuttosport. Un’analisi sui problemi in mediana dei bianconeri, con la solita suggestione al ritornoa Torino di Paul Pogba. Per il francese la Juventus si basa sugli ottimi rapporti con Raiola in una situazione che continua a essere monitorata.