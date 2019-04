Hazard al Real Madrid per 210 milioni

Hazard al Real Madrid, ci siamo. Secondo 'The Sun' Florentino Perez è sul punto di aggiudicarsi il fuoriclasse belga. L'accordo col Chelsea, ormai di fatto raggiunto, prevede un esborso economico di 180 milioni di sterline, circa 210 milioni di euro.

La nostra opinione: Hazard è in scadenza nel giugno 2020, aspetto che ha in sostanza 'obbligato' Abramovich - alle prese pure col blocco del mercato per le prossime due sessioni - a disfarsi del 28enne, chiesto a gran voce, e presto accontentato, da Zinedine Zidane. Hazard, al quale le Merengues garantiranno un mega-contratto (si parla di ben 15 milioni a stagione), lascerà i Blues dopo sette stagioni in cui ha contribuito in maniera decisiva alla conquista di ben cinque titoli, soprattutto di due Premier League.

L'articolo originale

Scatto West Ham per Dzeko

Secondo ‘Il Tempo’ e ‘Tuttosport’ Dzeko ha detto sì al West Ham. La squadra londinese, che lo aveva cercato anche durante la finestra invernale dei trasferimenti, ha messo sul piatto 10 milioni per il cartellino del bosniaco. Il ds Massara ha rispedito al mittente la proposta, dando l’incarico a Vigorelli di far salire l’asticella sino a 20 milioni per arrivare alla cessione agli Hammers.

La nostra opinione: Dzeko tornerebbe così a lavorare con Manuel Pellegrini, suo allenatore ai tempi del Manchester City. La sua avventura nella Capitale volge al termine, come dimostra l’ennesimo incontro tra il direttore sportivo Massara e Vigorelli, procuratore di Zaniolo che spesso in passato ha fatto da intermediario tra Trigoria e il calcio inglese. Il cartellino del bosniaco al 30 giugno avrà un ammortamento residuo di 4,6 milioni nel bilancio societario: sopra quella cifra sarà tutta plusvalenza.

Dall'Inghilterra: Pochettino verso il Milan

Dall'Inghilterra arrivano nuove conferme su Mauricio Pochettino al Milan. Il 'Mirror' assicura che presto la società rossonera effettuerà una mossa importante per provare a convincere tutte le parti in causa, Pochettino in primis.

La nostra opinione: l'argentino è un pallino dell'ad Gazidis, ma è legato al Tottenham da un contratto fino al giugno 2023 da ben 12 milioni di euro a stagione. Un dettaglio da non sottovalutare. E' pur vero, però, che la sconfitta, con polemiche arbitrali annesse, contro la Juventus rischia di complicare la corsa Champions del Milan e, allo stesso tempo, allontana sempre di più Gattuso dalla panchina rossonera. Nonostante le dichiarazioni di Leonardo ("Abbiamo deciso di andare avanti con lui e non abbiamo mai pensato di sostituirlo), la dirigenza milanista sta già lavorando per il suo successore, che potrebbe arrivare anche in caso di conquista dell'agognato quarto posto. Difficile comunque che possa essere Pochettino.

L'articolo originale