Edicola: Higuain e Piatek muovono mercato e milioni, l'Inter tratta il rinnovo con Skriniar

Higuain-Piatek, un giro di valzer da milioni di euro

Per il Corriere dello Sport, siamo agli sgoccioli per la maxitrattativa che porterebbe Gonzalo Higuain al Chelsea e Krzysztof Piatek alla corte di Gattuso. Il Pipita sarebbe atteso a Londra per le visite mediche, mentre, per il polacco sarebbe pronta l'offerta al Genoa: Leonardo è disposto a trattare con Preziosi per un prestito oneroso con diritto di riscatto dilazionato, anche se il patron del Genoa sarebbe più propenso per l'obbligo, per arrivare presto alla cifra di 40 milioni.

La nostra opinione: che Milan e Higuain siano arrivati ai titoli di coda della loro relazione sembra abbastanza evidente e se la Juventus (proprietaria del cartellino, che avrebbe accettato il prestito per sei mesi con rinnovo per un altro anno in base apresenze e gol) non si è messa di mezzo è un bene per tutti. Le cifre che girano intorno a Piatek, però, sono parecchio alte e la società rossonera deve fare i conti non solo col portafoglio, ma anche con l'occhio attento della Uefa che ha già preso di mira il club per le note questioni finanziarie. A breve, comunque, si saprà qualcosa, perché sembra che l'incontro tra Leonardo e Preziosi sia imminente.

Inter pronto a rinnovare con Skriniar

Non solo Icardi. In casa Inter il focus è orientato anche verso il rinnovo con Skriniar, che sembra molto meno complicato di quello che coinvolge il capitano. Per la Gazzetta dello Sport, si farà dopo il mercato di gennaio con il club che offre tre milioni più bonus fino al 2023.

La nostra opinione: visto che questa vicenda di Icardi sta portando allo sfinimento tutte le parti coinvolte, è bene che dove si può si intervenga subito. Se con Skriniar sembra che le cose siano già più o meno definite, sicuramente entro una decina di giorni si avrà il responso definitivo, anche perché poi si dovrà pensare agli eventuali assalti che il cartellino del giocatore dovrà subire durante la finestra di mercato estiva.

Juventus-Ramsey, contratto firmato... Ma per quando?

Per Tuttosport è fatta: la Juventus e Aaron Ramsey hanno firmato il contratto e Ramsey sarà quindi un giocatore bianconero. Ma da quando? Gennaio o giugno? Sembra che l'accordo sia per giugno, quel parametro zero cui la società puntava, ma pare anche che si sia uno spiraglio per provare ad accontentare giocatore e Arsenal ed effettuare la transazione già a fine gennaio.

La nostra opinione: non sarebbe molto "da Juventus" non approfittare dell'opportunità di ingaggiare un buon giocatore senza spendere soldi e anticipare l'acquisto di qualche mese sborsando una ventina di milioni di euro... Del resto mister allegri dice che la rosa va bene così, almeno davanti alle telecamere, quindi al momento la logica porterebbe a pensare che sia effettivamente tutto già apparecchiato per la fine della stagione.