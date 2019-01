Edicola: Higuain ha scelto il Chelsea, il Real chiede Dybala in cambio di Isco alla Juventus

Higuain sempre più verso il Chelsea: è questa la sua priorità

Secondo la prima pagina del Corriere dello Sport, Gonzalo Higuain è pronto a fare di nuovo le valigie per trasferirsi a Londra. Si sarebbero infatti intensificati i contatti con il Chelsea, il cui manager Maurizio Sarri ha già detto che non è di sua competenza la decisione di portare il Pipita tra i suoi. La contropartita tecnica, come già sappiamo, sarebbe Alvaro Morata, su cui però è piombato il Siviglia; e per avere il benestare si passa sempre dalla Juventus, proprietaria del cartellino dell'argentino.

La nostra opinione: questo tira e molla di mercato di sicuro non fa bene a un Milan già provato dalle difficoltà e dalle assenze. Se Higuain però ha deciso di andare via per davvero, dovrà stare molto attento all'atteggiamento in campo finché veste la maglia rossonera: il suo approccio alle partite dell'ultimo periodo non è piaciuto a nessuno, tanto che il pubblico lo ha fischiato più volte, le pagelle post partita sono sempre state negative, Gattuso lo ha spronato a più riprese in conferenza stampa a essere più incisivo e persino Leonardo, nella conferenza stampa di presentazione di Paquetà, non ha perso occasione per tirargli una frecciata. Insomma, la situazione è tesa ed è necessaria la massima attenzione da entrambe le parti.

Asse Real Madrid-Juventus: "Volete Isco? Dateci Dybala"

Tuttosport racconta i retroscena della trattativa tra la Juventus e il Real Madrid per portare a Torino Isco. stando al quotidiano torinese, per poter cedere l'attaccante, i blancos vorrebbero in cambio Paulo Dybala, che sarebbe anche nel mirino dell'Inter dell'ex ad Marotta. La Juventus però non vuole mollare la Joya.

La nostra opinione: Dybala è una pedina importante per il mercato, che appunto coinvolge anche il club nerazzurro. Questo perché c'è il rischio che l'Inter perda Mauro Icardi, il cui agente sta fortemente tirando al rialzo sul ritocco dell'ingaggio, e quindi Dybala potrebbe essere la giusta alternativa. La verità però è che veramente la Juventus non sembra intenzionanta a lasciarlo andare: benché mister Allegri, infatti, abbia dimostrato di non riporre su di lui grande fiducia almeno per l'undici titolare, è altrettanto vero che è considerato da tutti un giocatore di classe che ha solo necessità di ritrovare un po' di fiducia.

Il Fulham non molla per Cahill

Secondo il Mirror, Il fulham è seriamente intenzionato a ingaggiare il difensore del Chelsea Gary Cahill. Il nodo della questione, però, sarebbe sugli anni di contratto: il giocatore ne vorrebbe tre, a Craven Cottage vorrebbero farlo firmare per due soltanto.

La nostra opinione: Chaill ha 33 anni, quindi forse l'opzione porposta dal Fulham, dal punto di vista del club, è quella più oculata: a 36 anni, infatti, potrebbe non essere più performante e del resto cedere un giocatore di quell'età e fare cassa potrebbe essere un'opzione difficile da realizzare.

