Higuain-Manolas, uno scambio che conviene a tutti

Secondo la Gazzetta dello Sport Juventus e Roma starebbero lavorando al clamoroso scambio Higuain-Manolas. Un'operazione che va analizzata da un duplice punto di vista. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, è presto spiegata: i giallorossi sono alla ricerca di un sostituto di Dzeko destinato all'Inter, la Juventus ha bisogno di un'alternativa a Chiellini al centro della difesa. Dal lato economico l'affare è altrettanto chiaro: il valore della clausola di Manolas e quello del cartellino del Pipita coincidono, la Roma ha bisogno di fare plusvalenze in ottica Fair Play Finanziario (il difensore greco venne pagato 13 milioni nel 2014) e la Juventus potrebbe contribuire a pagare parte dell'ingaggio dell'argentino (9,5 milioni a stagione). L'approdo di Higuain a Roma spingerebbe Icardi verso Torino.

La nostra opinione. Difensore rapido di gambe e di testa, esperto e abile in marcatura, Manolas rappresenterebbe un innesto di sicuro valore nella difesa della Juventus. I bianconeri avvertono la necessità di trovare un'alternativa a Chiellini, che il 14 agosto compirà 35 anni e non potrà giocare tutte le partite della prossima stagione. Higuain, reduce da un'annata deludente, potrebbe trovare l'assetto ideale nella nuova Roma di Paulo Fonseca che si schiererà con un 4-2-3-1 o un 4-3-3 che potrebbe favorirlo.

Rabiot chiama la Juventus: "Grande squadra, stiamo trattando"

In vacanza a Porto Ercole, sull'Argentario, in compagnia della mamma-procuratrice e dei fratelli, Adrien Rabiot trova anche l'occasione di fare il punto sul proprio futuro. Il 24enne centrocampista francese, il cui contratto con il Paris Saint Germain scade a fine mese, ammette: "La Juventus mi ha cercato e ci siamo parlati, ma non possiamo dire nulla: è un grande club dove ognuno vorrebbe giocare", si legge sul Corriere dello Sport".

La nostra opinione. Rabiot, che da tempo ha rotto con il Paris Saint Germain, è un parametro zero che farebbe comodo a tanti. Prestanza fisica, indiscusse doti tecniche e grande voglia di rivalsa dopo l'esperienza parigina. La nota dolente? La mamma manager Veronique, che lo segue ovunque e che non è un ospite semplicissimo da gestire una volta in casa. Il primo nodo sarà l'ingaggio: Rabiot al PSG guadagnava 3 milioni di euro a stagione, vorrebbe almeno incassare il doppio.

Milan, a centrocampo ecco l'idea Torreira

Alle prese con un profondo restyling a centrocampo, il Milan sta cercando di trovare il regista adatto al gioco di Giampaolo. Oltre a Sensi e Veretout, i rossoneri avrebbero messo gli occhi anche su Lucas Torreira: operazione molto complicata perché il 23enne centrocampista uruguaiano, che ha appena concluso la sua prima stagione in Premier League con la maglia dell'Arsenal, è stato pagato 30 milioni di euro 12 mesi fa dai Gunners cui è legato da un contratto fino al 2023.

La nostra opinione. Torreira è stato lanciato nel grande calcio proprio grazie a Giampaolo, che in due stagioni alla Sampdoria (2016-17 e 2017-18) valorizzò al meglio le sue caratteristiche di regista. In quel ruolo il Milan è scoperto, anche alla luce della possibile separazione da Lucas Biglia. Fatte salve le difficoltà di riportarlo in Italia, Torreira sarebbe quindi un innesto perfetto per il nuovo Milan che sta nascendo.