Edicola: Ibra e Milan distanti un milione. Inter, per arrivare a Chiesa spunta l'ipotesi Gabigol

Ibra-Milan, trattativa ad oltranza

Per avere la certezza di rivedere Zlatan a San Siro i tifosi del Milan dovranno aspettare almeno i primi giorni di dicembre. Ieri mattina l’ormai ex attaccante dei Los Angeles Galaxy ha destabilizzato l’ambiente rossonero pubblicando un breve video sui suoi profili social in cui campeggiava la maglia verde delll’Hammarby, club della Serie A svedese, con il suo nome sulla schiena. Oggi un comunicato della società scandinava ha annunciato l'ingresso di Ibra tra i proprietari. Niente paura, dunque, per Boban e Maldini che si possono concentrare, dunque, sulla trattativa: le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport parlano di una richiesta di tre milioni netti per i primi sei mesi. La proposta del club di via Aldo Rossi è più prudente: due milioni fino a giugno e quattro per l’eventuale stagione successiva. Dicembre porterà consiglio.

La nostra opinione: è indubbio che l’arrivo di Ibra possa scuotere la letargica stagione del Diavolo sia dal punto di vista realizzativo (solo 12 gol in 13 partite realizzati da Piatek e compagni) che mediatico. Basti pensare all’impennata del valore della MLS da quando lo svedese è sbarcato negli Usa. Ma il Milan deve raggiungere al più presto possibile un compromesso: da una parte c’è una rosa da completare in vista della seconda parte di stagione, dall’altra c’è un 38enne che non gioca da un mese e che, nel caso torni a calcare i campi di Milanello, ha bisogno di rimettersi in forma.

Chiesa, il momento del no

Nei piani di Rocco Commisso, nel giorno del Ringraziamento sarebbe dovuto arrivare l’annuncio del rinnovo di Federico Chiesa, ma tutto è svanito da alcune settimane, da quando cioè il padre dell’attaccante, Enrico, ha fatto recapitare ai dirigenti viola il messaggio che non si sarebbe seduto a discutere. L’ex Parma e Fiorentina vuole portare il figlio alla Juventus con cui ha raggiunto un accordo, a fine primavera, di cinque anni a cinque milioni netti a stagione. Federico ha compiuto lo strappo finale domenica a Verona quando ha comunicato a Montella di non sentirsi al 100% per entrare a partita in corso. Ma per ora la Juve non si muove. Secondo il Corriere dello Sport da questa situazione potrebbe trarne vantaggio l’Inter, sfruttando una carta che si è ritrovata tra le mani quando pensava di averla scartata: Gabigol. L’attaccante in prestito al Flamengo potrebbe diventare il passpartout per aprire la porta di Chiesa. Marotta lo valuta 35 milioni. Potrebbe usarlo come pedina di scambio più soldi e dare alla Fiorentina un attaccante pronto, oppure venderlo e girare il ricavato, più una contropartita, Matteo Politano, che piace ai dirigenti viola. Staremo a vedere.

La nostra opinione: la vicenda tra Chiesa e la Fiorentina è a un punto di non ritorno ormai. Il rischio, però, è che il giocatore rimanga in un limbo senza via d'uscita fino a giugno, per di più nell’anno degli Europei. Barone ha promesso che non lo darà mai alla Juve: non è in buoni rapporti con Paratici. E l’Inter ha nel mirino anche un altro colpo, forse più raggiungibile a gennaio: Kulusevski. Riuscirà ancora una volta a rientrare nei piani di Montella se non ci saranno sviluppi “natalizi”?

La MLS chiama Balo

“Caro Mario, per favore, vieni a giocare in MLS”. L’avventura di Supermario nella sua Brescia è sempre più vicina all’epilogo. Prima l’episodio di razzismo a Verona, con la reazione del classe 1990 verso la tribuna del Bentegodi, poi le parole infelici del suo presidente Massimo Cellino. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha preso bene le parole del patron e starebbe riflettendo sul suo futuro. L’invito da parte del podcast ufficiale della lega americana è un segnale. Ovviamente è presto per parlare di una trattativa oltreoceano e ciò vale anche per le voci sul flirt col Galatasaray.