Edicola: Ibra va al Milan? Il Bologna pensa a Kean come alternativa

Il Bologna punta Kean se Ibrahimovic scegliesse il Milan

Per il Corriere dello Sport il Bologna ha un piano B nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic, come sembra, scegliesse il Milan: è Moise Kean, anche lui assistito di Mino Raiola e ora in forza all’Everton.

La nostra opinione: tra i due c’è un bel po’ di differenza, sia in termini di prestigio e di esperienza, sia in termini di compenso. Chiaramente mihajlovic aspetterà fino all’ultimo la decisione di Ibra, ma poi dovrà pensare effettivamente a un’alternativa e quindi giustamente si è portato avanti con i lavori. Tutto porta a pensare che lo svedese tornerà a vestire la casacca rossonera, ma quando si parla di lui non è beve dare mai nulla per scontato.

Braccio di ferro Roma-Manchester United per tenere Smalling

Per la Gazzetta dello Sport sta iniziando il braccio dui ferro tra la Roma e il Manchester United per tenere con sé Smalling. I Red Devils sono i detentori del cartellino, i giallorossi sono pronti a riscattare il prestito con un’offerta da 15 milioni. Il club inglese, però, non solo rivuole il giocatore, ma non valuterebbe la cessione per meno di 20 milioni di euro.

La nostra opinione: sarà sicuramente un bel duello e probabilmente molto dipenderà dai desideri del giocatore, che vorrebbe anche ritagliarsi uno spazio in Nazionale per gli Europei del 2020. Se a Roma farà bene conquistando anche questo traguardo, è possibile che il club capitolino la spunti su quello di Manchester per la lotta in questione, ma fino a giugno la strada è ancora lunga.

Il Real Madrid fa i conti per riequilibrare bilancio e rosa

Per Marca il Real Madrid sta lavorando per la ricostruzione: facendo due conti, c’è un disavanzo notevole tra i soldi spesi per la rosa e quelli effettivamente reincamerati e servirebbero 200 milioni di euro per ribilanciare il tutto. Per questo l’obiettivo primario sarà sfoltire la rosa per ridurre il monte ingaggi e fare cassa.

La nostra opinione: sembra proprio che, complici anche i vincoli del fair play finanziario, i blancos debbano iniziare presto l’opera di smantellamento, senza contare che di sicuro qualche nome in entrata ci sarà. Pertanto prepariamoci a un mercato gustoso tra gennaio e la prossima estate, perché tanti pezzi pregiati potranno essere spediti in giro per l’Europa.

