Dybala-Icardi, si fa? La Joya si mette di traverso

Secondo il Corriere dello Sport Juventus e Inter avrebbero riallacciato i contatti e starebbero lavorando allo scambio Dybala-Icardi. Un'operazione, tuttavia, che rischia di essere molto complicata alla luce della posizione dell'argentino della Juventus: Dybala, infatti, si sarebbe messo di traverso e non gradirebbe un trasferimento in nerazzurro preferendo rimanere a Torino o - al limite - fare le valigie e andare a giocare all'estero. Icardi, invece, darebbe priorità alla Juve: l'Inter valuta l'ex capitano tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

La nostra opinione. Al netto del tifo e della rivalità tra i due club, lo scambio tra Dybala e Icardi dal punto di vista tecnico potrebbe essere molto conveniente sia per l'Inter che per la Juventus, innanzitutto per il valore dei giocatori coinvolti. Dybala, protagonista di una stagione di basso profilo e costretto a giocare più lontano dalla porta, avrebbe l'opportunità di tornare nel suo ruolo. Icardi andrebbe a completare un reparto juventino da sogno con Cristiano Ronaldo, Mandzukic e Kean.

Juventus: a centrocampo idea Ndombelé

Secondo il The Sun la Juventus avrebbe individuato in Tanguy Ndombelé il nome nuovo per il centrocampo: 22enne del Lione, quest'anno si è messo in luce in Champions League giocando due ottime gare contro il Manchester City e segnando 2 reti contro l'Hoffenheim nella fase a gironi. Sulle tracce di Ndombelé c'è anche Pep Guardiola: il tecnico, reduce dalla bruciante eliminazione ai quarti di Champions contro il Tottenham, sarebbe rimasto incantato dal francese e avrebbe chiesto un ulteriore sforzo economico al club.

La nostra opinione. La doppia sfida contro l'Ajax ha evidenziato la necessità della Juventus di rinforzarsi nel reparto nevralgico. Ndombelé, giocatore di indubbio talento e di prospettiva, ha tuttavia un problema di non poco conto: costa tantissimo (addirittura 70 milioni di euro secondo il The Sun), ragione per la quale l'investimento rischia di essere molto rischioso. A quelle cifre meglio puntare su Zaniolo: duttile, forte fisicamente e più giovane del francese, sarebbe davvero il rinforzo ideale per Allegri.

Tanguy NdombeléGetty Images

Milan-Biglia: il grande freddo

Stagione difficile e condizionata dagli infortuni per Lucas Biglia. Il 33enne ex centrocampista della Lazio, acquistato dai rossoneri nell'estate 2017, ha il contratto in scadenza nel 2020 e un ingaggio da 3,5 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport, Leonardo non avrebbe intenzione di rilanciare e preferirebbe puntare su un eventuale rinnovo al ribasso. Uno scenario non particolarmente gradito al giocatore che potrebbe accettare le offerte dall'estero, su tutte quella del Boca Juniors che gli consentirebbe di tornare a giocare in patria.

La nostra opinione. Conti alla mano, è chiaro che allo stato attuale i rossoneri abbiano come priorità il riscatto di Bakayoko: il francese è 9 anni più giovane di Biglia e in mezzo al campo si sta dimostrando un giocatore molto utile. Se servirà uno sforzo, quindi, sarà fatto per lui: servono 35 milioni (il Chelsea non intende fare sconti) più un ingaggio tra i 6 e i 6,5 milioni di euro.