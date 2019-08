Edicola: Icardi, guerra all'Inter per forzare la cessione alla Juventus? Neymar-Barcellona: stop

Icardi-Inter, dietro lo scontro c'è la Juventus?

I quotidiani sportivi dedicano inevitabilmente ampio spazio alla clamorosa mossa di Icardi che ha deciso di fare causa all'Inter. Il Corriere dello Sport, in particolare, analizza il caso spiegando che le possibili soluzioni sono tre: la cessione del giocatore (che di fatto spingerebbe l'ex capitano ad archiviare il contenzioso), un compromesso e - extrema ratio - il procedimento davanti al Collegio arbitrale. Ma c'è di più. Secondo il quotidiano romano dietro la mossa di Icardi potrebbe esserci la volontà di forzare la mano all'Inter per ottenere la cessione al club desiderato, ovvero la Juventus, magari con la formula del prestito.

La nostra opinione. Tirare le fila del discorso diventa un'impresa ardua. Quel che si può affermare senza tema di essere smentiti è che - dopo la clamorosa svolta decisa da Icardi - la permanenza del giocatore in nerazzurro diventa ancora più difficile se non impossibile. Sia per motivi di natura meramente legale, sia per ragioni ambientali: il rapporto tra Icardi e il mondo nerazzurro può ormai considerarsi definitivamente compromesso.

Neymar-Barcellona, l'affare si è inceppato

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento al caso Neymar-Barcellona. L'affare con il PSG, che nella giornata di giovedì sembra sul punto di concretizzarsi, si è improvvisamente inceppato come confermato da Leonardo: "L'accordo non c'è e non ci è mai arrivata una proposta in linea con le nostre richieste", le parole del ds del club parigino. Il tempo a disposizione per trovare uno spiraglio è sempre meno, anche perché manca ancora l'accordo sulle contropartite da girare al PSG (Dembelé in primis).

La nostra opinione. I casi Neymar e Icardi hanno senza dubbio punti in comune: sono tormentoni infiniti, innanzitutto, e rappresentano problemi enormi per i club interessati, ovvero il PSG e l'Inter. Concentriamoci sui francesi: se davvero il trasferimento del brasiliano al Barcellona dovesse saltare, si troverebbero a dover gestire una situazione esplosiva almeno per un'altra, lunghissima stagione senza considerare che il contratto di Neymar scade nel 2022. Dal canto suo, il giocatore si troverebbe intrappolato nel suo contratto monstre da 37 milioni di euro netti all'anno. Una prigione dorata, ma pur sempre una prigione.

Correa si allontana, il Milan vira su Brahim Diaz

Sulla Gazzetta dello Sport si parla anche di Milan. Boban e Maldini sono sempre al lavoro per Angel Correa, ma la trattativa con l'Atletico Madrid non si sblocca e servono alternative. Una di queste conduce di nuovo a Madrid, stavolta sponda Real. I rossoneri sono infatti sulle tracce di Brahim Diaz, talento spagnolo di 20 anni che i Blancos hanno acquistato lo scorso gennaio versando 17 milioni nelle casse del Manchester City. Giocatore estremamente duttile, può ricoprire i ruoli di trequartista, esterno d'attacco e seconda punta.

La nostra opinione. L'idea del Milan di puntare su una squadra giovane e di prospettiva è lodevole, purché non si esageri. L'età media della rosa a disposizione di Giampaolo è già piuttosto bassa e inserire un profilo come Brahim Diaz appare un azzardo, soprattutto se si pensa che nel reparto offensivo i rossoneri hanno già investito su Rafael Leao. Ai rossoneri farebbe molto più comodo un giocatore di maggiore esperienza: non a caso si cercherà fino all'ultimo di arrivare a Correa.