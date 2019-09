Icardi-Inter, sarà convivenza forzata?

Secondo la Gazzetta dello Sport la decisione di Mauro Icardi di fare causa all'Inter comporta una conseguenza immediata: vendere l'ex capitano a 2 giorni dalla chiusura del mercato diventa di fatto impossibile. Fermo restando che Beppe Marotta non prende in considerazione l'eventualità di una cessione alla Juventus e che le offerte di Roman, Napoli e Monaco sono state rispedite al mittente, al momento non esistono squadre intenzionate a fare sul serio. L'Inter coltiva ancora una speranza: prolungare il contratto di Icardi fino al 2022 e optare per un trasferimento in prestito all'estero.

La nostra opinione. Con il mercato in chiusura e con una causa legale pendente, ipotizzare una partenza di Icardi appare davvero un'impresa ardua. La palla passa ora ad Antonio Conte, chiamato a gestire nel migliore dei modi una situazione che non ha creato lui. Una situazione che rischia di diventare logorante per il gruppo e per l'ambiente soprattutto a livello psicologico. Proprio per questo motivo Marotta farà di tutto per trovare una soluzione anche last second.

Juventus: per la difesa si pensa a Benatia e Boateng

Secondo Tuttosport l'infortunio di Chiellini spingerà la Juventus a tornare sul mercato in queste ultime ore. La strategia prevede la cessione di Rugani per motivi di bilancio e portare in bianconero un giocatore di esperienza. Due i nomi su tutti: l'ex Medhi Benatia che attualmente gioca in Qatar nell'Al-Duhail (e per il quale c'erano stati contatti anche nella fase iniziale del mercato) e Jerome Boateng, ormai non più prima scelta al Bayern Monaco (i bavaresi potrebbero aprire anche a una cessione in prestito).

La nostra opinione. Siamo solo alla seconda giornata e la condizione atletica dei giocatori non può per ovvi motivi essere al top. Ma quanto si è visto allo Stadium durante la partita contro il Napoli è stato un segnale chiaro per i bianconeri: l'assenza di Chiellini si farà sentire sia a livello tecnico che di personalità. De Ligt, le cui doti tecniche non sono certo in discussione, ha bisogno di tempo per adattarsi alla Serie A e deve registrarsi in marcatura. Senza dubbio inserire un elemento di esperienza potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata.

Neymar ha deciso: "Rimango al PSG"

L'Equipe dedica ampio spazio alla telenovela Neymar con importanti e forse decisivi sviluppi. Secondo il quotidiano francese, infatti, l'attaccante brasiliano avrebbe espressamente confidato al proprio entourage la propria intenzione di rimanere al Paris Saint Germain almeno fino alla fine di questa stagione. Un dietrofront clamoroso, considerato che fino a pochi giorni fa il giocatore era disposto a sborsare fino a 20 milioni di euro di tasca propria pur di cambiare aria.

La nostra opinione. Se davvero il lunghissimo tira e molla con il Barcellona dovesse chiudersi con una fumata nera, a pagarne le conseguenze più serie sarà certamente il PSG. Il club parigino, infatti, avrebbe tra le mani una patata bollente da gestire nello spogliatoio. Dal canto suo Neymar avrebbe il difficilissimo compito di ricucire con il resto della squadra e soprattutto con i tifosi che l'hanno scaricato ormai da tempo senza mezzi termini.