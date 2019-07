Edicola: Icardi-Juve, l'incontro a Ibiza. Diaz e Nastasic idee Milan, Zaniolo lascia la Roma?

Wanda incontra Paratici a Ibiza: Icardi alla Juve? L'Inter accelera per Lukaku

Secondo la Gazzetta dello Sport Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, e Fabio Paratici, ds della Juventus, sono stati segnalati a cena nello stesso hotel a Ibiza. I due smentiscono ma è chiaro che una trattativa sotto traccia esista perchè Maurito, nonostante sia stato convocato per il ritiro che inizierà domenica a Lugano, non rientra più nei piani dell'Inter e di Antonio Conte. Nel frattempo i nerazzurri provano a dare l'affondo per Lukaku del Manchester United con cui c'è già l'accordo.

La nostra opinione: la storia tra Mauro Icardi e la Juventus sembra la classica telenovela che aggiunge un episodio dopo l'altro ma che non sembra mai voler finire. Ovvio che l'attaccante sia stato convocato per il ritiro dell'Inter a Lugano, anche per non aumentare voci e sospetti, ma lo sanno tutti che non rientra nei piani di Antonio Conte ed è sul mercato. Lo sa in primis la Juventus che prova a lavorare lontano dai riflettori ma è altrettanto conscia che senza la partenza di Higuain non può accelerare. Di conseguenza anche l'Inter è in attesa, pur se non molla la pista Lukaku, considerato il principale obiettivo per l'attacco e con cui c'è già un accordo: manca "solo" l'intesa col Manchester United per pagare i 70 milioni richiesti.

Milan: idee Nastasic e Mariano Diaz, in attesa di Veretout

Due nomi nuovi per il Milan: secondo il Corriere dello Sport, i rossoneri potrebbero ingaggiare Matija Nastasic e Mariano Diaz. Il difensore serbo, ex Fiorentina, costa meno ed è più giovane del croato Lovren, primo obiettivo, e potrebbe arrivare dallo Schalke 04 in prestito o in uno scambio con Rodriguez. L'attaccante dominicano, reduce da un'annata difficile, viene offerto dal Real Madrid ma i rossoneri daranno l'affondo solo in caso di partenza di uno tra Cutrone e Andrè Silva. Per il centrocampo i soliti tre nomi: Veretout, Ceballos e Praet.

La nostra opinione: con l'addio di Zapata e le condizioni da monitorare di Caldara, il Milan ha bisogno di un altro difensore centrale e Nastasic potrebbe essere un buon affare. Ha esperienza internazionale, conosce la Serie A, è relativamente giovane (classe 1993) e potrebbe arrivare anche in prestito. Per quanto riguarda Mariano Diaz, l'attacco è un reparto che può cambiare solo in caso di partenza di Cutrone o Andrè Silva, anche se entrambi non hanno molto mercato. Il portoghese piace al Marsiglia mentre per il bomber dell'Under 21, valutato 25 milioni, non ci sono offerte.

Zaniolo si allontana dalla Roma: Tottenham o Juventus per lui?

Per Tuttosport e il Corriere dello Sport Nicolò Zaniolo può lasciare la Roma. Il talento ex Inter non ha ancora rinnovato il contratto, la situazione è in stand by e così i giallorossi valutano anche una cessione: Petrachi vuole 60 milioni di euro. Con la Juventus i rapporti sono ottimi, i bianconeri vorrebbero inserire Higuain ma l'attaccante argentino non è convinto e guadagna tantissimo. In Premier c'è il Tottenham che segue Zaniolo ma per ora si parla di un'offerta da 15-18 milioni più Alderweireld, non di più.

La nostra opinione: Nicolò Zaniolo è un talento assoluto, la Roma deve fare le sue valutazioni ma forse sarebbe il caso che accontenti il ragazzo e il suo entourage, e rinnovi il contratto. Non può permettersi di perdere un giocatore che può crescere ancora tanto e magari diventare un simbolo del nuovo corso giallorosso. Se però le parti non sono convinte, non c'è chiarezza sul progetto, allora è meglio separarsi, pur se per Zaniolo sarebbe meglio restare in un ambiente che può dargli tanto spazio per maturare.