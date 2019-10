Edicola: Icardi non esclude il ritorno all'Inter, la Juve si muove per gennaio

Icardi: Inter? A giugno vedremo che succede

In un’intervista esclusiva della Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi parla diel suo futuro, alla domanda sul possibile ritorno all’Inter al termine della stagione.

" Per quest’anno sono al PSG e il mio obiettivo è dare il massimoper questa maglia. Poi a fine campionato verso maggio o giugno, vedremo che succede. E’ ancora presto per dire qualcosa. "

La nostra opinione: l’impressione è che la telenovela sia stata solo messa in stand by e che non sia affatto finita. Nella stessa intervista, Maurito ha detto che non ha lasciato la casa a Milano, che ne sta costruendo un’altra e che a Parigi vive in albergo, perché Milano è la città in cui vuole vivere al termine della sua carriera. E visto l’ostruzionismo della coppia Icardi-Nara della scorsa estate e i disperati tentativi di restare all’Inter, è facile che al termine della stagione la situazione si ripresenti.

Emerson o Meunier per la Juventus a gennaio

Per il Corriere dello Sport la Juventus ha allargato i propri orizzonti per il mercato di gennaio. Se in molti reparti c’è da sfoltire ulteriormente la rosa, a livello di terzini è necessario qualche rinforzo. Emerson Palmieri del Chelsea e Thomas Meunier del Paris Saint Germain sarebbero i due principali indiziati.

La nostra opinione: nell’abbondanza di uomini a disposizione di Sarri, effettivamente il reparto arretrato è un po’ sguarnito e servono delle alternative al tecnico per poter dormire sonni tranquilli in caso di necessità: gli infortuni o gli affaticamenti, giocando con una frequenza così alta, sono sempre dietro l’angolo così come il rischio di squalifiche, perciò sicuramente a gennaio la società correrà ai ripari.

Modric si fa sponsor per Bale al Real Madrid

Secondo il Sun, Luka Modric si sarebbe proposto come sponsor per Gareth Bale, in modo che il gallese possa restare in rosa e non venga ceduto a fine stagione. “E’ molto importante per noi”.

La nostra opinione: il rapporto tra Bale e e Zinedine Zidane è gelido e Bale è già da tempo con le valigie pronte, quindi l’intervento di Modric potrebbe non essere risolutivo. La sensazione è che Bale, in ogni caso, a fine stagione se ne andrà, interrompendo un legame debole da subito e mai rafforzatosi.

