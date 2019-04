Edicola: il Bayern Monaco piomba su Conte, Pogba verso il Real Madrid

Il Bayern Monaco è su Conte

Il Corriere dello Sport registra l'inserimento del Bayern Monaco su Antonio Conte. Il club bavarese potrebbe già congedare Kovac e sarebbe al momento la proposta più concreta e interessante sul tavolo dell'allenatore leccese.

La nostra opinione: è l'allenatore più corteggiato nel calciomercato europeo in questo momento. Al termine dell'anno sabbatico (e della disputa legale per l'uscita dal Chelsea), l'ex ct è pronto a tornare in sella fissando però dei paletti ben precisi, dalle richieste economiche in linea con l'ingaggio percepito a Londra (oltre 11 milioni netti) alle esigenze tecniche: vuole un club di prima fascia con cui poter puntare subito alla vittoria. Ambizione in linea con quella dell'Inter di Steven Zhang, data da tutti in pole, mentre Roma e Milan restano alla finestra. Conte sta aspettando di capire cosa accadrà e se si apriranno spiragli per approdare su una panchina di primissima fascia a livello europeo.

Dalla Spagna: il Real Madrid blocca Pogba

Stando a quanto riferisce El Chiringuito, il Real Madrid, su input dell'allenatore francese Zinedine Zidane, avrebbe piazzato lo sprint decisivo arrivando praticamente a chiudere l'accordo per l'acquisto di Paul Pogba.

La nostra opinione: l’acquisto libererebbe Gareth Bale, grande nome finito nella lista dei sacrificabili della prossima estate, che potrebbe percorrere la strada inversa e approdare proprio al Manchester United. Se confermata, sarebbe una cattiva notizia per la Juventus che da sempre si tiene informata sulla situazione di Pogba, forte anche di un canale preferenziale con l'agente Mino Raiola. Il Manchester United, però, non lo lascerà partire facilmente con Ole Gunnar Solskjaer che lo vede come un perno fondamentale del proprio progetto, tanto da ragionare sulla possibilità di affidargli la fascia da capitano dalla prossima stagione.

Milan, Suso e Conti in bilico

In casa Milan sono in corso valutazioni in tutti i reparti. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, secondo cui sulla destra resterà solo uno tra Calabria e Conti, con il secondo che al momento è maggiormente in bilico. In attacco, accanto alla certezza Piatek, ruotano i dubbi su Calhanoglu e Suso.