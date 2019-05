Edicola: il Milan non riscatterà Bakayoko, De Ligt verso il Manchester United

Bakayoko ai saluti: difficile che il Milan lo riscatti dopo l’ultima bravata

Tiemoué Bakayoko si è presentato all’allenamento del Milan con un’ora di ritardo e, visto l’atteggiamoento svogliato diffuso in squadra, l’episodio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Gattuso ha deciso di punire tutta la squadra con un ritiro di cinque giorni e ci saranno delle conseguenze personali per il giocatore. Oltre alla multa in arrivo, infatti, molti siti tra cui Calciomercato.com riportano come probabile l’ipotesi che il club rossonero non riscatti il giocatore francese dal Chelsea al termine della stagione.

La nostra opinione: la scusa della benzina è un po’ debole, in effetti, e inoltre nell’era 2.0 della tecnologia ovunque il giocatore avrebbe potuto trovare un modo qualsiasi per avvisare qualcuno del contrattempo e far arrivare il messaggio al mister. Se poi contiamo l’episodio della maglia di Acerbi e altri piccoli screzi che ci sono stati tra il centrocampista e il tecnico e considerando inoltre che il riscatto del giocatore sarebbe legato alla qualificazione in Champions League, sembra abbastanza chiaro che ormai Bakayoko abbia le ore contate in rossonero.

De Ligt piace a tutti, ma lo United è favorito

Secondo il Sun, Matthijs De Ligt è pronto ad accasarsi al Manchester United. Sarebbe l’agente a spingere per questa soluzione, visto che i Red Devils sarebbero pronti a offrire molto di più rispetto al Barcellona. E l’agente in questione è Mino Raiola...

La nostra opinione: ormai conosciamo bene Raiola e il suo modo di muoversi sul mercato. Il procuratore italiano è infatti in grado di procurarsi per i suoi assistiti contratti molto vantaggiosi e ingaggi stellari. Perciò, se è Raiola stesso a dire che lo United è il favorito in questa corsa in cui vorrebbero inserirsi anche Real Madrid e Juventus, allora c’è poco margine per ipotizzare altri scenari.

Bale-Real Madrid, è guerra fredda: ma il gallese vuole restare

Secondo Marca, ormai tra Gareth Bale e il Real Madrid è guerra fredda. Da tempo stiamo seguendo la vicenda e sappiamo come il gallese non si sia integrato e non rientri più nei piani di Zidane, ma a quanto pare l’attaccante non vorrebbe lasciare la capitale spagnola, soprattutto per via della moglie, che a Madrid si troverebbe molto bene.

La nostra opinione: sarà abbastanza difficile che le due parti trovino un accordo senza attriti. Già da tempo, infatti, si parla della futura cessione di Bale e di come questo giocatore sia ormai diventato una minusvalenza per via dei suoi continui infortuni. Il Real, del resto, non lo vuole più e quando una società decide in questo senso la cessione è inevitabile, a meno che il giocatore non accetti il rischio di restare alle condizioni del club e andare lentamente alla deriva, verso l’esclusione dalla rosa. E per quanto Bale non sia il prototipo del giocatore sano, relegarlo in tribuna è davvero uno spreco.

