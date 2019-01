Edicola: il Milan su Piatek, Barella piace a tutti

Il Milan piomba su Piatek

E' un nome caldo che ha fatto scaldare i cuori dei tifosi e dei giocatori di fantacalcio e ora infiamma anche il mercato: Krysztof Piatek è - secondo la Gazzetta dello Sport - il nuovo obiettivo del mercato del Milan. Non si parlerebbe di gennaio, ma di giugno, per condurre al meglio la trattativa con il Genoa. Le variabili in ballo per definire l'operazione sarebbero molte, dal processo di maturazione dell'attaccante alla posizione finale del Milan in campionato, che farebbero cambiare le cifre sul piatto ed eventualmente anche la volontà del giocatore di trasferirsi. Ma a quanto pare l'interesse del Milan è concreto.

La nostra opinone: Piatek, se continuerà a mantenere un buon rendimento, farà sicuramente gola a molte squadre e si prospetta una trattativa non semplice per il club rossonero. Napoli, Juventus e Inter, per esempio, sarebbero pronti a lanciarsi nell'affare ed è chiaro che a questo punto le cifre salirebbero inesorabilmente, con un rovescio della medaglia che in casi passati si è rivelato pericoloso: c'è il rischio che il prezzo del cartellino lieviti per un giocatore che sicuramente ha del talento e lo sta dimostrando, ma che però ancora non è un nome tale da dover fare follie per averlo. Intanto vediamo come procederà la seconda parte di stagione e poi tireremo le somme.

Anche Barella è un nome ambito: conteso tra Napoli, Inter, Chelsea e United

Per il Corriere dello Sport, la prima pagina è tutta dedicata a Nicolò Barella, che sarebbe al centro di un intrigo di mercato che ha come protagonisti oltre al Cagliari, cui il giocatore appartiene, e altri nomi importanti come Napoli, Inter, Chelsea e Manchester United. L'Inter avrebbe sguinzagliato Zhang in persona per cercare una via concreta per la trattativa, anche solo per giugno per via del fair play finanziario.

La nostra opinione: Quando un nome diventa di moda, ovviamente poi tutti si ritorvano a volerne sapere di più ed è inevitabile che l'interesse, anche pecuniariso, cresca. Stando alle prime indiscrezioni, il più vicino alla meta sarebbe il Napoli, che avrebbe già lanciato un'offerta per arginare l'eventuale addio di Allan con destinazione PSG. Anche il Manchester United avrebbe avanzato una prima offerta, mentre il Chelsea è in bilico tra due scelte alternative e Barella sarebbe quindi solo un'opzione. Il campo quindi si restringe, anche se i nomi in ballo sono grossi e la vicenda subirà sicuramente degli sviluppi.

Chelsea pigliatutto: ha puntato anche Cavani

Mentre rimane calda la pista che vorrebbe il ricongiungimento tra mister Sarri e Gonzalo Higuain, secondo il Mirror i Blues vorrebbero anche Edinson Cavani. Sembra davvero che il club di Abramovich sia attivissimo sul mercato e per il Matador sarebbe disposto a spendere 50 milioni di sterline (circa 56 milioni di €). La pista sembra sempre più concreta e si consolida giorno dopo giorno.

La nostra opinione: di Cavani si parla sempre, ma alla fine è un dato il fatto che non se lo porti via mai nessuno. Accostato al Napoli più volte, alla fine è sempre rimasto al PSG. L'arrivo di Sarri come manager dei Blues, però, potrebbe cambiare un po' le cose, anche ai danni della sua ex squadra, che sogna sempre di riportare indietro l'attaccante uruguayano.

