Edicola: il Napoli e Manolas trovano l'accordo, la Juventus non molla per De Ligt

Il Napoli e Manolas hanno trovato l’accordo

Il Corriere dello Sport ne è certo: il Napoli e Kostas Manolas hanno trovato un accordo. La Roma però non vuole rinunciare ai 36 milioni di euro di clausola rescissoria e vorrebbe inserire Diawara nella trattativa. Ma la Roma sarebbe disposta a valutarlo intorno ai 15 milioni e il Napoli invece lo valuta almeno 20.

La nostra opinione: le strategie di De Laurentiis per quanto riguarda la parte finanziaria sono note da tempo, tirare sul prezzo è la sua specialità essendo un imprenditore esperto. Secondo la valutazione di Transfermarkt, Diawara vale effettivamente 15 milioni di euro; questo vuol dire che, rimanendo ferma la volontà di Manolas di cambiare aria, la trattativa tra le due società sarà sicuramente lunga e soggetta a rilanci e limature e molto probabilmente prima di luglio non se ne saprà nulla.

La Juventus non molla per De Ligt

Per la Gazzetta dello Sport, la Juventus non ha accantonato l’idea di ingaggiare Matthjis De Ligt. Il difensore dell’Ajax sembrava praticamente promesso al PSG, ma a quanto pare il club bianconero non ha interrotto i contatti con Mino Raiola per tastare il terreno.

La nostra opinione: la concorrenza è davvero agguerrita per un giocatore così giovane. Questo rischia di far lievitare il cartellino del giocatore, consegnandolo di fatto al club più facoltoso. Per questo la Juventus, se vuole restare in partita, dovrà necessariamente cedere qualcuno per fare cassa. Al momento il principale indiziato è Cancelo, che piace molto al Manchester City.

Real Madrid-Pogba, un mese e mezzo per chiudere

Per AS, l’8 agosto è il termine ultimo perché il Real Madrid possa assicurarsi Paul Pogba. Quella data infatti è la scadenza per le squadre di Premier League per presentare la lista dei giocatori iscritti al campionato inglese. Ma tutto questo potrebbe anche chiudersi prima, perché il Manchester United l’1 luglio avrà il raduno per il ritiro, col primo faccia a faccia tra il Polpo e il tecnico Solskjaer; la seconda scadenza è il 13 luglio, quando i Red Devils avranno la prima amichevole.

La nostra opinione: che Paul Pogba abbia intenzione di andare via è abbastanza chiaro per tutti. Rimane vivo il sogno della Juventus di poterlo ingaggiare, ma sembra proprio che il Real Madrid abbia la corsia preferenziale per ingaggiare il francese. Perciò saranno determinanti i dialoghi tra il calciatore e la società, visto che allungare i tempi vorrebbe poi dire partire per la tournée dello United verso Australia e Singapore, che complicherebbe ulteriormente le trattative.

