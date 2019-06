Edicola: il Napoli punta ai diritti di James per comprarlo, Neymar dice agli amici del Barça "Verrò"

Il Napoli punta ai diritti di James per concludere l’operazione

Il Napoli è fortemente interessato all’operazione per portare James Rodriguez ai piedi del Vesuvio: i 35 milioni offerti, però, a quanto pare al Real Madrid non bastano, ma De Laurentiis si è detto disponibile a uno sforzo economico per accontentare mister Ancelotti. Per farlo starebbe trattando, come rivela la Gazzetta Sportiva, con Jorge Mendes per acquisire i diritti d’immagine del giocatore.

La nostra opinine: ADL ha sempre reclamato i diritti d’immagine dei giocatori per sé e a volte questa scelta ha creato qualche intoppo a livello contrattuale; questa volta non sarà diverso, anche perché il colombiano ha dei ricchi contratti pubblicitari con gli sponsor personali, perciò la trattativa con Mendes sarà delicata e verrà studiata al minimo dettaglio, perché nessuno dei due ha voglia di rimetterci neanche un centesimo, ma per De Laurentiis è l’unico modo per poter recuperare in parte il denaro che sborserà per portarsi a casa il giocatore.

Offerta per Perisic dalla Cina, ma lui vuole la Premier League

Per il Corriere dello Sport Ivan Perisic avrebbe ricevuto un’offerta dallo Shanghai Shenhua che porterebbe nelle casse dell’Inter 25 milioni di euro. Il croato, però, sembra per ora aver archiviato l’offerta, in attesa che la Premier League, suo vero obiettivo, si faccia avanti.

La nostra opinione: benché l’offerta arrivi da uno degli emissari di Doyen in persona, è comprensibile come per un giocatore nel cuore della sua carriera non sia particolarmente propenso ad accettarla. Il calcio in Cina non è di primo livello e chiaramente tra Premier League e Oriente c’è un abisso. Ma il divario è altissimo anche con la Serie A e per questo Perisic sarebbe disposto a restare, anche se non sembra un giocatore adatto alle richieste del nuovo tecnico. Antonio conte è infatti uno che non ama gestire i “piantagrane” e dopo le intemperanze della scorsa stagione Perisic si è già marchiato da solo.

Neymar agli amici del Barcellona: Tranquilli, verrò

Secondo Sport, Neymar avrebbe mandato un messaggio ai suoi amici più intimi del Barcellona dicendo “Tranquilli, verrò”, in barba al fatto che il PSG ha appena usato la sua immagine per lanciare la campagna della nuova linea d’abbigliamento in partnership con il marchio Air Jordan, Il volto della campagna è lui, ma ormai è difficilissimo che resti.