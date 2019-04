Edicola: il Napoli su Thauvin, Bale scaricato dal Real e Mbappé resta al PSG

Il Napoli pronto all’assalto a Thauvin

Secondo Il Mattino, quotidiano di Napoli, uno dei prossimi obiettivi di mercato sarebbe Florian Thauvin, in forza all’OM. Stando alle parole del procuratore, infatti, se l’Olympique Marsiglia non dovesse centrare l’obiettivo Champions League, il giocatore francese potrebbe anche andarsene.

La nostra opinione: a Thauvin sono interessati, a quanto pare, anche l’Inter e il Milan. Se l’obiettivo è quello di giocare la Champions League, allora al momento il club partenopeo è in pole position, data la classifica in campionato. L’ala destra ha una valutazione attuale di mercato di 50 milioni; per ora, nel frattempo, è tutto in sospeso, aspettando di vedere quale sarà il risultato finale in Ligue 1.

Fischi per Bale, divorzio col Real Madrid vicino

Per Marca i giorni di Gareth Bale al Real Madrid sono contati. I fischi che il pubblico gli sta rivolgendo ultimamente sono il chiaro segnale del fatto che il pubblico madridista non lo vuole più, e questo perché il gallese non ha fatto esplodere tutto il suo potenziale, è spesso infortunato e soprattutto non si è integrato in Spagna, non creando sintonia coi tifosi. Tuttavia non ci sono offerte per lui, quindi il club blanco sarebbe orientato verso un prestito con diritto di riscatto pur di non doversi più occupare di lui.

La nostra opinione: la situazione è effettivamente delicata, perché Bale al momento non ha un gran mercato. Bale è valutato circa 70 milioni di euro, una cifra che comincia a essere alta anche per i club con maggior disponibilità di denaro. Le riflessioni da fare, però, sono tante, perché se l’attaccante non si è integrato in uno dei club più prestigiosi al mondo, difficilmente potrebbe farlo altrove, e inoltre chi lo acquisterà dovrà mettere in conto il fatto che la salute fisica di Bale è sempre precaria. Insomma, chi deciderà di prenderselo in casa dovrà fare una serie di valutazioni piuttosto scomode.

Mbappé resta al PSG

E’ costato il classico “occhio della testa”, ma alla fine il PSG ha fatto l’investimento giusto: archiviata la vittoria in Ligue 1, il club parigino può godersi le dichiarazioni di Killian Mbappé nel post partita della domenica (vittoria per 3-1 con tripletta sul Monaco), quando a Canal+ dichiara che

" Resterò qui, sono parte del progetto del PSG. È un bene per il Real che ci sia Zidane. Guarderò le sue partite da tifoso "