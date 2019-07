Edicola: Inter a Londra per trattare Lukaku, Higuain ora piace anche alla Roma

Inter, blitz in Inghilterra per Lukaku: è tutto vero

Quella che sembrava solo un’indiscrezione a quanto pare è realtà: Piero Ausilio è davvero volato a Londra per parlare col Manchester United di Romelu Lukaku, come riporta la Gazzetta dello Sport. L’incontro avverrà a breve proprio nella capitale inglese. Determinante è stato il desiderio espresso dal nuovo tecnico Antonio Conte di chiudere alla svelta per poter iniziare presto a lavorare con l’organico il più al completo possibile.

La nostra opinione: il nodo sarà riuscire a convincere il club di Manchester a concerdere il pagamento dilazionato del cartellino, come già sta tentando di fare nell’operazione Cagliari-Barella. Nel frattempo, però, il giocatore non c’è, è partito con la squadra per la torunée e sarà difficile parlare con lui di eventuali dettagli. Insomma, le basi stanno per essere gettate, ma di sicuro i tempi di svolgimento saranno tutt’altro che rapidi, anche perché si parla di cifre alte (i Red Devils chiedono 75 milioni di euro).

Higuain acclamato dai tifosi della Juventus, ma ora lo vuole anche la Roma

Per il Corriere dello Sport, il ritorno di Higuain alla Juventus potrebbe essere solo temporaneo. Mentre i tifosi bianconeri lo acclamano e gli dicono Resta con noi”, infatti, ci sarebbe la Roma alla finestra, in attesa che la Juventus acquisti un altro attaccante e che quindi abbia la necessità, ancora una volta, di sacrificare il Pipita per fare spazio nel reparto avanzato.

La nostra opinione: l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, rispetto alla permanenza di Allegri, mischia un po’ le carte in tavola perché i due hanno un’intesa particolare. Di fatto Sarri se l’è riportato indietro dal Chelsea e già dai tempi del Napoli tra loro c’è feeling. L’argentino potrebbe clamorosamente rientrare nei piani della squadra, anche se sembra più probabile che il giocatore sia ancora sul mercato. La Roma, inoltre, dovrà vincere la concorrenza di altri club interessati, tra cui per esempio il West Ham. Il mercato è ancora lungo.

Pugno di ferro dell’Atletico: il Barcellona si rassegna a pagare la clausola per Griezmann

Marca ne è certo: il Barcellona si è arssegnato e pagherà la clausola rescissoria all’Atletico Madrid per poter ingaggiare Antoine Griezmann. Il club blaugrana sta lavorando per recuperare i 120 milioni che servono per sbloccare l’operazione.

La nostra opinione: effettivamente, visto il tira e molla tra il francese e i colchoneros (durato più di un anno), è abbastanza normale che il club madrileno possa voler mantenere il punto e non rimetterci anche in termini economici, visto che già perde il suo uomo di punta, un uomo che avrebbe dovuto vestire la casacca biancorossa fino al 2023.

