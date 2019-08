L'Inter studia l'assalto a Milinkovic-Savic

Secondo la Gazzetta dello Sport è Sergej Milinkovic-Savic il principale obiettivo dell'Inter a centrocampo. Finora - come sottolinea il quotidiano milanese - si tratta solo di una traccia di mercato che, tuttavia, è bene seguire con attenzione nei prossimi giorni. Una volta risolta la pratica Dzeko, Marotta e Ausilio cercheranno di regalare un altro grande colpo ad Antonio Conte stavolta nel reparto nevralgico del campo. Trattare con la Lazio di Lotito non è semplice (per usare un eufemismo). Si parte da un presupposto: per rendere concreto il sogno Milinkovic-Savic ai nerazzurri servono soldi cash in entrata che possono unicamente arrivare dalla cessione di Icardi. Per l'ex capitano - secondo la Gazzetta dello Sport - l'Inter non vorrebbe scendere sotto i 75 milioni.

La nostra opinione. L'innesto di un giocatore talentuoso e prolifico in zona gol come Milinkovic-Savic farebbe fare un enorme salto di qualità all'Inter anche a centrocampo, un reparto già rinforzato dagli arrivi di Barella e Sensi. Conte avrebbe a disposizione una rosa in grado di ridurre ulteriormente il gap dalla Juventus.

Icardi-Juventus, Dybala-PSG e Neymar-Real: mercato di fuoco

Tuttosport dedica ampio spazio al possibile valzer di campioni che potrebbe animare le ultime 3 settimane di mercato. Protagonisti Mauro Icardi, Paulo Dybala e Neymar. Partiamo dalla Juventus e dal caso Dybala: prima di valutare lo scambio con Icardi, i bianconeri vogliono capire se esiste la possibilità di intraprendere strade diverse. Una di queste porta a Parigi dove il PSG, alle prese con il tormentone Neymar, potrebbe presto formulare un'offerta concreta (e importante) per la Joya. La seconda porta invece allo scambio Icardi-Dybala con l'Inter sulla base di una valutazione di 80-90 milioni. Con Neymar che, dal canto suo, sembra sempre più vicino al Real Madrid nonostante una certa freddezza di Zidane: il tecnico continua a insistere con Florentino Perez per Pogba.

La nostra opinione. Prevedere in quale squadra giocheranno a fine mercato Neymar, Icardi e Dybala è impresa ardua per la quale sarebbe necessaria una sfera di cristallo. Considerati gli scenari possibili, tuttavia, la logica vuole che nessuno dei tre rimanga dov'è (o almeno così si augurano gli attuali club di appartenenza). Lo scambio Icardi-Dybala, per ragioni tecniche e di bilancio, sarebbe un affare sia per l'Inter che per la Juventus: ed è questo l'indizio principale che lascia pensare che prima o poi l'operazione si farà.

Roma: nuovo tentativo per Mertens, ma il Napoli non ci sente

Secondo il Corriere dello Sport il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, avrebbe nuovamente bussato alla porta del Napoli per Dries Mertens. Un tentativo, tuttavia, che non ha avuto i frutti sperati: il presidente Aurelio De Laurentiis non intende cedere l'attaccante belga per nessun motivo nonostante il suo contratto scada a giugno 2020.

La nostra opinione. Non è certo un segreto che la Roma abbia messo gli occhi su Mertens. Il belga era finito nel mirino dei giallorossi già a inizio mercato, poi le attenzioni si erano spostate su Gonzalo Higuain. La ricerca di un centravanti in grado di garantire una buona dote di gol è una priorità per i capitolini che, solo dopo essersi adeguatamente coperti in quel ruolo, potranno permettersi di lasciar partire Dzeko.