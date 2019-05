Edicola: Inter-Conte vicinissimi alla firma, Cancelo piace al City

Per la firma tra Inter e Conte manca poco

Per il Corriere dello Sport l’accordo tra l’Inter e Antonio Conte è in dirittura d’arrivo. Non importa che Luciano Spalletti stia per centrare l’obiettivo do qualificazione alla Champions League: ormai i giochi sembrano fatti e sta per essere siglato un accordo per tre o addirittura quattro stagioni con un ingaggio di almeno 8 milioni di euro.

La nostra opinione: l’unica opzione che potrebbe far cambiare idea a Conte è un’eventuale fumata nera nell’incontro tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. La Juventus, per quanto abbandonata in malo modo qualche anno fa, è sempre la Juventus, anche se la dirigenza bianconera dovrebbe pagare Conte più di quanto sta pagando Allegri ora. Altrimenti, vista l’accelerata e l’insistenza delle voci in quest’ultimo periodo, pare proprio che sia ora di rivedere Conte nel nostro campionato, ma su una nuova panchina.

Cancelo piace al City: offerta da 60mila euro

Joao Cancelo è uno dei nuovi nomi del mercato bianconero: il difensore, per la Gazzetta dello Sport, è uno dei nomi che potrebbero essere ceduti e alla finestra ci sarebbe il Manchester City di Pep guardiola, pronto a offrire 60 milioni di euro.

La nostra opinione: Cancelo era arrivato la scorsa estate come uno degli acquisti più azzeccati della dirigenza bianconera. La stagione, però, ha rivelato che il giocatore portoghese non è così indispensabile per mister Allegri (ammesso che lui rimanga) e così, con la possibilità di cederlo a una cifra alta, arriverebbe anche una discreta plusvalenza perché il giocatore era costato 40 milioni.

Gareth Bale ritorna al Tottenham?

Per il Sun, Gareth Bale potrebbe tornare al Tottenham. Ormai sappiamo da tempo che Zidane non lo vuole più e che i tifosi sono stufi di lui, così il tabloid inglese ipotizza un prestito da parte del club madrileno alla squadra che l’ha reso grande, anche se per i blancos ci sarebbe uno svantaggio economico perché dovrebbe accollarsi comunque parte dell’ingaggio del giocatore.

La nostra opinione: benché al Real Madrid i soldi non manchino, l’opzione potrebbe non essere la più gradita per i merengue, visto che a nessuno piace mai rimetterci soldi. In ogni caso, gli Spurs e i loro tifosi vedono ancora il Gallese come un eroe, anche se il suo astro è un po’ in declino, mentre a Madrid ormai Bale è visto come il fumo negli occhi e tutti non vedono l’ora di liberarsene. Anche se non sarà il massimo, questa potrebbe essere la soluzione più indolore.

L'articolo originale