Edicola: Inter, è Andersen il sostituto di Miranda. Milan, sbuca Yannick Carrasco

Inter, se parte Miranda c’è Andersen

In prima e poi ripreso a pagina 8 del Corriere dello Sport si va sugli sviluppi di casa Inter. In caso di partenza di Miranda i nerazzurri puntano su Joachim Andersen. Il centrale danese della Samp piace e non poco. Un prestito oneroso con diritto di riscatto elevato sarebbe la formula per arrivare al difensore, che però è valutato dalla società blucerchiata una cifra intorno ai 30 milioni + bonus.

La nostra opinione. Giocatore vero. Difensore di livello, che ha già fatto vedere ottime cose e grande personalità nonostante la giovane età. Resta solo la perplessità: per continuare la crescita, deve continuare a giocare. All’Inter sarebbe un po’ chiuso in questo momento (ragione per cui parte Miranda). Ma per il futuro sarebbe certamente un buon colpo. Pista da tenere d’occhio.

Milan, il nome nuovo è Yannick Carrasco

A pagina 18 di Tuttosport si parla di casa Milan, dove tiene banco un mercato low cost. Valutate le difficoltà su Gabbiadini, il nome nuovo è quello di Yannick Carrasco. L’ex belga dell’Atletico Madrid, oggi in forza ai cinesi del Dalian Yifang, potrebbe essere il profilo giusto alle condizioni contrattuali giuste per rinforzare la squadra di Gattuso. Sono inoltre sbucati dei like sui social network del diretto interessato all’interessamento del Milan che alimentano la pista.

La nostra opinione. In questo momento al Milan va bene tutto. Serve un’alternativa ai soli Higuain e Cutrone là davanti. Non importa la formula, ma quanto servire valide alternative a Gattuso per la seconda parte di stagione. Carrasco è un giocatore di buona qualità. Certo, non un fenomeno. Ma di fenomeni in questo momento la società rossonera, sotto tiro del FFP, non se li può permettere.

Roma, piace Mancini dell’Atalanta

Il difensore piace a Monchi che vuole bloccarlo già adesso per la prossima estate. E’ quello che scrive la Gazzetta dello Sport a pagina 13. L’Atalanta è come sempre disponibile alla trattativa ma si parte da una cifra non banale: 25 milioni. Tra le due società però c’è un ottimo rapporto e un punto d’incontro, come nel caso Cristante, si può trovare.

La nostra opinione. Mancini è uno dei migliori difensori quest’anno in Serie A; e la cifra chiesta dall’Atalanta non è così impensabile. Con Manolas formerebbe davvero un’ottima coppia di centrali, risolvendo un po’ il problema visto in questa stagione con la turnazione di Fazio e Juan Jesus. L’affare però, come sottolineato anche dalla Gazzetta, è eventualmente per giugno. Ma in questi casi molto bene muoversi in anticipo.