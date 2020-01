Edicola: Inter-Eriksen, due scogli da superare. Raiola spinge Pogba alla Juve. Lobotka per Gattuso?

La suggestione è servita: se due estati fa si è sfiorato lo sbarco di Luka Modric a Milano, ora un altro centrocampista da sogno gravita intorno all'orbita Inter. Il nome di Christian Eriksen, in realtà, già da qualche mese viene accostato alla squadra di Antonio Conte, ma ora Marotta e Ausilio sembrano fare sul serio. Ci sono due nodi da sciogliere. Numero 1: l'ingaggio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il danese dovrebbe essere accontentato con uno stipendio superiore a quello di Lukaku che oggi percepisce 7,5 milioni e 1,5 di bonus. Insomma, ne servirebbero una decina. Problema numero 2: essendo in scadenza di contratto a giugno, ha fuori la fila delle pretendenti, con Real, Psg e United in pole. Il Tottenham dal canto suo spera di poterlo cedere nel mercato di gennaio ma chiede comunque venti milioni di euro per il calciatore che si libererà a parametro zero a fine stagione. Una cifra che l’Inter a gennaio non può stanziare, ma mai dire mai.

La nostra opinione: tra infortuni e piani tattici in evoluzione, l'Inter ha un disperato bisogno di centrocampisti. L'affaire Eriksen avrebbe un effetto win-win per entrambe le parti: in nerazzurro il danese troverebbe nuovi stimoli dopo un inizio di stagione piuttosto deludente sia con Pochettino che con Mourinho, mentre la rosa di Conte si rafforzerebbe con un trequartista atipico in grado di spaziare sulle fasce senza dare punti di riferimento alle difese. Un dato: in sei annate con gli Spurs solo nel 2015/16 e nel 2018/19 non è andato in doppia cifra.

Giuntoli vola in Spagna per Lobotka

Nella trattativa per Stanislav Lobotka, la distanza tra il Napoli e il Celta Vigo è di una manciata di milioni. Motivo per cui, secondo il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli è già partito per la Spagna per andare a convincere il club a fare un passo indietro. La missione è strappare tre milioni di euro per il prestito e quindici poi per il riscatto dello slovacco. I galiziani sono inflessibili: venti milioni, con pagamenti da definire, paiono una frontiera insormontabile, ma la volontà del calciatore ha un peso e sarà anche un semplice indizio, ma Lobotka s’è messo a seguire il Napoli anche sui social. Si comincia da follower e ci si ritrova regista, insomma.

La nostra opinione: Gattuso cerca il regista che gli manca per mettere in campo il suo 4-3-3 e lo slovacco ha le caratteristiche ideali per l'idea di gioco di Ringhio. Tecnica di base sopraffina mixata a strappi e accelerazioni improvvise, un ibrido tra Hamsik e Jorginho per intenderci. L’arrivo di Lobotka avrà effetti tattici immediati: Allan sarà liberato dal compito di costruire il gioco e sarà riposizionato da mezzala, mentre Fabian Ruiz, involuto e in difficoltà nelle ultime settimane, avrà maggiore libertà. La palla, ora, è nelle mani di Giuntoli.

Pogba-Juve, pt. 2: Raiola avvicina il ritorno

Mino Raiola e il Manchester United sono ai ferri corti. E Pogba è la pietra dello scandalo. L'agente del centrocampista francese ha dichiarato alla rivista olandese Voetbal: "Non ho minacciato nessuno con un fucile per costringere il Manchester United a riprendersi Pogba. Ferguson ce l'ha con me e con Paul, ma dov'era nell'estate del 2016 quando i suoi successori ricomprarono il calciatore?". L'obiettivo di Pogba (e Raiola) è chiaro: tornare alla Juve. Secondo Tuttosport una possibile contropartita tecnica può essere il nazionale tedesco Emre Can, richiesto anche dal PSG per Leandro Paredes.