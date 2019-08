Edicola: Inter-Juventus, duello per Rakitic. Icardi non si muove...e gioca

Juventus e Inter, altro duello: sul piatto c'è Rakitic

Secondo Tuttosport, dopo il recente caso Lukaku, Juventus e Inter potrebbero tornare a sfidarsi sul mercato per Ivan Rakitic. Il 31enne centrocampista croato non è considerato incedibile dal Barcellona, anzi: i catalani potrebbero inserirlo come pedina di scambio nella maxi operazione Neymar con il PSG, ma nel caso la trattativa con i parigini non si concretizzasse la pista italiana rimane in piedi. La formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto oppure di uno scambio (in questo caso la Juventus sacrificherebbe Emre Can).

La nostra opinione. Al di là dell'aspetto puramente economico della vicenda, dal punto di vista tecnico è indubbio che un giocatore come Rakitic possa essere molto utile sia ai nerazzurri che ai bianconeri. L'Inter di Conte inserirebbe in mezzo al campo quel giocatore di classe ed esperienza internazionale in grado di farle compiere un ulteriore salto di qualità, la Juventus di Sarri aggiungerebbe fosforo e piedi buoni che - per chi deve puntare a vincere la Champions - non fanno mai male.

Icardi rimane all'Inter...e giocherà

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio agli sviluppi del caso Icardi. L'ultima novità, di non poco conto, prevede la possibilità che l'ex capitano non solo rimanga all'Inter, ma che giochi anche. Già nella giornata di mercoledì l'attaccante ha disputato l'intera seduta di allenamento, partitella compresa. Inoltre, per evitare battaglie legali al Collegio Arbitrale e alla Fifa, i nerazzurri inseriranno il giocatore nella lista per campionato e Coppa Italia garantendogli il 10% di presenze che songiureranno il pericolo di uno svincolo la prossima estate.

La nostra opinione. Detto che la posizione dell'Inter su Icardi non è cambiata di un millimetro e che Zhang ha invitato l'ex capitano a cercarsi un'altra squadra, è chiaro che di fronte a una situazione che non si sblocca diventa obbligatorio trovare un compromesso. Quello descritto dal Corriere dello Sport appare plausibile, ma legato a un filo sottilissimo. Un problema in più per Conte. E che problema!

Milan in difficoltà: Correa è sempre più lontano

Secondo La Gazzetta dello Sport le posizioni di Milan e Atletico Madrid non sarebbero mai state così lontane nell'infinita trattativa per Angel Correa. Per i rossoneri le pretese economiche dei Colchoneros sono esagerate, gli spagnoli al contrario non intendono imbastire l'operazione sulla base di un prestito: se Correa lascerà Madrid lo farà solo a titolo definitivo perché il club ha bisogno di pagamenti immediati e non dilazionati per fare subito cassa e reinvestire il denaro per l'attaccante del Valencia Rodrigo.

La nostra opinione. Di Correa si è già detto di tutto e di più. Al di là della singola trattativa, è opportuno fare una considerazione sullo strano mercato del Milan: partiti con il piglio giusto con 5 acquisti in serie (Krunic, Theo Hernandez, Leao, Duarte e Bennacer) nell'ultimo mese i rossoneri non sono riusciti a mettere a segno altri colpi, necessari per rinforzare una squadra evidentemente incompleta. La sensazione è che la mancata cessione di André Silva al Monaco abbia rappresentato la svolta (in negativo) della campagna acquisti del Milan. E il tempo adesso stringe davvero.