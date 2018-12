Edicola: Inter-Juventus, duello per Romero. Milan, sarà Veretout il rinforzo di gennaio?

L’Inter sfida la Juventus per Romero, Miranda in partenza

Il primo derby di mercato fra Beppe Marotta e Fabio Paratici potrebbe essere per il difensore argentino del Genoa, Cristian Romero. Acquistato quest’estate dal Belgrano per 1,7 milioni di euro, il classe ’98 si sta mettendo in luce come uno dei giovani centrali più futuribili ed interessanti della Serie A e Inter e Juventus, vogliono evitare che il prezzo salga e chiudere già l’affare a gennaio, lasciando poi il ragazzo in prestito sei mesi a maturare alla corte di Prandelli. La Juventus, che per giugno segue anche Tobido e l’olandese de Ligt, appare leggermente favorita ma la battaglia è aperta. In uscita c’è Joao Miranda, poco impiegato e che sogna di poter fare ritorno in Brasile dove lo vuole il Flamengo.

La nostra opinione : Nonostante i mugugni di Benatia riteniamo che il difensore marocchino a gennaio rimarrà a disposizione di Allegri che per affrontare tre competizioni alla grande ha bisogno di almeno 4 centrali affidabili, soprattutto visti i cronici problemi fisici che affliggono un Barzagli, ormai logoro e sul viale del tramonto. Romero ci sembra un’opzione per giugno, il 20enne è entrato in punta di piedi nel Genoa ma sta ritagliandosi uno spazio importante e ha ben impressionato sia per qualità tecniche che fisiche e, al giusto prezzo, potrebbe essere un bel colpo. L’Inter però monitora altri profili in Seie A, come il doriano Andersen, e non è detto che alla fine più che a un duello di mercato le due squadre decidano di non farsi affatto guerra e spartirsi due obiettivi diversi. Riguardo a Miranda, vale lo stesso discorso fatto per Benatia: se andrà via lo farà a giugno e non a gennaio.

Non solo Fabregas e Duncan, il Milan torna su Veretout. Ritorno di fiamma per Zaza?

Il Milan non si interroga in queste ore solo sul futuro di Rino Gattuso ma analizza attentamente come rinforzarsi nel mercato di gennaio. Secondo il Corriere dello Sport la parola d’ordine è quella di trovare un regista e oltre a Fabregas (sul quale c’è da registrare anche l’interesse del PSG e del Monaco) e Duncan, il Milan starebbe seriamente pensando di investire sul francese Jordan Veretout, che la Fiorentina valuta 25 milioni di euro. Trattativa complicata ma secondo il quotidiano romano, l’affare potrebbe decollare con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Secondo La Stampa invece il Milan per l’attacco starebbe rivalutando il profilo di Simone Zaza: possibile uno scambio di prestiti con Cutrone?

La nostra opinione : Il mercato di gennaio per il Milan non sarà sicuramente semplice. I rossoneri devono trovare giocatori pronti all’uso e non possono spendere troppi soldi. Trovare un regista basso o una mezzala pronta all’uso con esperienza in Serie A non è affatto semplice e riteniamo improbabile che Sassuolo e Fiorentina si liberino di due titolarissimi come Duncan o Veretout a metà stagione. Più probabile che il rinforzo possa arrivare dall’estero... E che – come accaduto per Paquetà – Leonardo possa stupire tutti, puntando su un nome non ancora circolato su giornali, tabloid o siti specializzati. Riguardo a Zaza, ci sembra la classica idea che non si concretizzerà. Al netto di qualche recente battuta a vuoto, Cutrone rappresenta il presente e il futuro dell’attacco rossonero e non è un giocatore barattabile, per un attaccante in ripresa ma discontinuo come Simone Zaza.

Il PSG ha bisogno di cedere per rientrare nei paletti del FFP Uefa, Real su Mbappè o Neymar

Diario As dedica la prima pagina a Kylian Mbappé e Neymar. Secondo il quotidiano madridista, uno dei due attaccanti finirà per vestire la casacca blanca nella prossima stagione. La minaccia di esclusione dalla prossima ChampionsLeague obbliga il Psg a rientrare nei paletti del Financial Fair Play Uefa. Servono 170 milioni di euro di plusvalenze e ne mancano almeno 90 euro. Il Real Madrid è pronto ad approfittare della situazione e prendere uno tra Neymar e Mbappé.

La nostra opinione : Sono ormai due anni che ciclicamente si susseguono i rumors di un PSG obbligato a sacrificare, per ragioni di Fair Play Finanziario, una delle sue stelle ma puntualmente il club transalpino trova un modo per evitare una cessione illustre. Sarà così anche questa volta? Difficile fare pronostici ma riteniamo che in caso di un’uscita illustre la dirigenza parigina decida di sacrificare Cavani piuttosto che Neymar o Mbappé.