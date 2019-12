Edicola: Inter-Kulusevski, 5 milioni di distanza. Il Milan sonda Haaland, Preziosi sogna Llorente

Marotta, blitz anti-concorrenza per Kulusevski

La strada sembra ormai tracciata. Il presidente dell'Inter Steven Zhang e Beppe Marotta hanno incontrato ieri, all'ora di pranzo, l'a.d. dell'Atalanta, Luca Percassi. Il club meneghino conosceva già la valutazione dello svedese ora in prestito al Parma (40 milioni) e, secondo la Gazzetta dello Sport, per la prima volta ha avanzato un'offerta ipotizzando un affare complessivo, tra parte fissa e parte variabile legata ai bonus, di 35 milioni. 5 milioni di gap, dunque: non un ostacolo insormontabile. Le tempistiche del trasferimento? Difficile che il gioiello della Dea possa sbarcare a Milano già a gennaio.

La nostra opinione: fa bene l'Inter a voler dare un'accelerata alla trattativa per tentare di bloccare l'acquisto dello svedese già prima di Natale. La Juve e le big della Premier, United su tutte, sono alla finestra e Conte, pur felice del regalo estivo, avrebbe bisogno di un rinforzo anche per i prossimi mesi. Archiviato al più presto l'affare legato allo svedese, Marotta dovrà prendersi del tempo per valutare l'eventuale inserimento di Vidal o Marcos Alonso (o di entrambi) nelle rotazioni di Antonio Conte.

Haaland, il Milan gioca di... clausola

Il Diavolo si inserisce nella corsa all'attaccante del Salisburgo vice-capocannoniere della fase a gironi della Champions League. Almeno per gennaio, quando sarà valida la clausola rescissoria da "appena" 30 milioni di euro concordata con Mino Raiola in tempi non sospetti come riferisce il Corriere dello Sport. Poi, dall'estate, scatterà un'asta a suon di milioni (dai 70 agli 80) a cui soltanto pochi club potranno partecipare. Maldini e Boban si sarebbero fatti avanti con l'agente del 19enne norvegese per presentare la loro offerta: contratto quinquennale da 5,5 milioni di euro a stagione. Un'operazione onerosa, ma che il Milan sta provando a mandare in porto, soprattutto se non dovesse concretizzarsi il sogno Ibrahimovic.

La nostra opinione: l'empasse creata dall'indecisione di Ibra sul suo futuro sta creando non pochi problemi in via Aldo Rossi. I gol degli attaccanti latitano e Pioli ha un disperato bisogno di un innesto di qualità per portare freschezza in un reparto depresso. Maldini e Boban fanno bene a sondare il terreno altrove anche (e soprattutto) grazie all'intermediazione di Mino Raiola, da cui passa il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il business del calcio non ha confini.

Il Genoa sogna Llorente e Kalinic

Dopo una sconfitta nel derby e con una rosa segnata da assenze (Pandev e Zapata in primis) e giocatori esclusi per scelta tecnica, Thiago Motta si giocherà molte carte di conferma affrontando l'Inter. Secondo Tuttosport, al triplice fischio si scatenerà la rivoluzione rossoblù, magari proprio con un vertice di mercato direttamente a Milano visto che tra i giocatori "in partenza" ci sono sia Radu che Pinamonti, entrambi in orbita Inter. Il primo rischia di vedersi spodestato da un possibile ritorno a Marassi di Perin, mentre il secondo potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare ad un attaccante più esperto il cui profilo potrebbe coincidere con elementi come Kalinic e Llorente.