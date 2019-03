Rakitic-Inter, il Barcellona fissa il prezzo: 50 milioni

Secondo Tuttosport, l'approdo di Ivan Rakitic all'Inter è una pista concreta che ha buone probabilità di realizzarsi, ma non certo a buon mercato. Per il 31enne centrocampista croato, che non sembra dell'idea di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, i blaugrana vorrebbero 50 milioni. Nerazzurri in pole position rispetto a PSG e Manchester United perché offrirebbero al giocatore le chiavi del centrocampo mettendolo al centro del progetto tecnico.

La nostra opinione. Giocatore di livello assoluto in grado di elevare il tasso tecnico di qualsiasi squadra, Rakitic ha appena compiuto 31 anni e per lui il prossimo potrebbe essere l'ultimo, importante contratto della carriera. La sua valutazione, considerata l'età, non è quindi di poco conto e l'affare va ponderato. Ma, con un Rakitic in campo e un Conte in panchina (Tuttosport dà per fatto l'arrivo dell'ex ct azzurro), il salto di qualità sarebbe garantito.

Il Milan cerca un altro attaccante esterno: riflettori su Everton

Si chiama Everton Sousa Soares, ha 23 anni e gioca nel Gremio il nuovo obiettivo di mercato del Milan per rinforzare il reparto offensivo. Il giocatore, che ha già fatto intendere di essere lusingato dal corteggiamento dei rossoneri, è un esterno offensivo che predilige la corsia di sinistra ma è adattabile anche sul fronte opposto. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbero stati i primi contatti tra l'agente del giocatore, Gilmar Veloz, e il club rossonero.

La nostra opinione. Il valore tecnico del giocatore, compresa la sua adattabilità al calcio italiano, è tutta da scoprire. Così come da scoprire è il futuro del progetto Milan a livello tecnico. Se i rossoneri dovessero insistere con il 4-3-3, una pedina come Everton farebbe senza dubbio comodo, ma in caso contrario l'investimento rischierebbe di rivelarsi inutile. Sono altri i reparti in cui il Milan ha bisogno di innesti di qualità.

Coutinho tentato dal Manchester United: addio Barcellona?

Che Philippe Coutinho piaccia al Manchester United non è certo un segreto. La novità, rilanciata dal Sun, è che l'attaccante brasiliano avrebbe deciso di cedere alle lusinghe dei Red Devils che sul piatto metterebbero 90 milioni di sterline (poco più di 105 milioni di euro). Coutinho avrebbe già confidato ad alcuni compagni di squadra il desiderio di tornare in Premier League.

La nostra opinione. Quando si muove Coutinho si scomodano cifre da record: basta ricordare il trasferimento da record di poco più di un anno fa quando il Barcellona, per strapparlo al Liverpool, si avventurò in un'operazione da 160 milioni. Impossibile quindi immaginare che i catalani lascino partire a cuor leggero il giocatore. Trattativa non impossibile, certo, ma per iniziare a discutere il Barça vorebbe l'inserimento nella trattativa di Marcus Rashford, un giocatore che per il momento lo United non sembra intenzionato a cedere.

Philippe CoutinhoGetty Images