Edicola: Inter, salgono le quotazioni di Isco per l'estate. Il PSG in pressing su Allan

Inter, scende Modric, sale Isco. Gagliardini alla Fiorentina?

E’ sempre il Real Madrid a stuzzicare l’interesse dell’Inter. In leggera discesa le quotazioni di Modric, secondo il “Tutto Sport” Ausilio e Marotta negli ultimi giorni si sarebbero dirette su Isco, in uscita dalla casa blanca ma che piace tanto a Juventus, Liverpool e Manchester City. Il Real valuta il fantasista spagnolo almeno 100 milioni, una cifra proibitiva per i nerazzurri che però in estate vogliono inserire un campionissimo in regia o sulla trequarti per fare il definitivo salto di qualità. In uscita c’è Gagliardini che piace a Fiorentina e Torino, i viola sembrano favoriti ma resta da convincere l’ex atalantino restio a lasciare i nerazzurri.

La nostra opinione : Che l’Inter in estate investirà una somma importante su un centrocampista di caratura internazionale non ci sono grossi dubbi, che questo profilo possa essere Isco è però tutto da vedere. Rispetto a Modric, Kroos ed altri profili accostati ai nerazzurri, lo spagnolo è un giocatore più offensivo ma di qualità enorme. Se l’Inter affonderà il colpo su Isco dipenderà molto da quale sarà il destino di Nainggolan e dalle proposte che arriveranno dai top club della Premier League (Liverpool e Man City su tutti). Per quanto concerne l’uscita di Gagliardini, questa è una trattativa calda e che potrebbe davvero concretizzarsi. Gagliardini sta trovando sempre meno spazio nelle rotazioni di Spalletti e alla Fiorentina, alla corte di un tecnico che lo conosce come Pioli, potrebbe rilanciarsi e ritrovare la fiducia persa.

Il PSG preme per Allan, ADL a Parigi aspetta l’offerta da 100 milioni

Il PSG si è messo in testa di strappare Allan al Napoli e nelle prossime 48 ore potrebbe chiudere un affare da 80-100 milioni di euro. Come raccontano sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta della Sport, De Laurentiis è a Parigi per ragioni familiari ed aspetta una proposta da mille a una notte per vendere il 28enne centrocampista brasiliano. ADL non attenderà oltre giovedì-venerdì, se entro questa data il PSG non farà pervenire un offerta superiore agli 80 milioni si terrà il numero 5. Il PSG per aggirare l’ostacolo del fair play finanziario con il Napoli starebbe imbastendo una partnership commerciale con il main sponsor Qatar, che sovvenzionerebbe l’operazione sponsorizzando il club partenopeo.

La nostra opinione : Se davvero il PSG metterà sul piatto una proposta da almeno 80 milioni di euro, il Napoli pur a malincuore non può far altro che incassare l’ingente somma di denaro e cedere uno dei propri pilastri. Nonostante Allan sia un insostituibile per Ancelotti e legatissimo alla causa del Napoli (lo scorso anno ha firmato un contratto fino al 2023), il brasiliano si rende conto di trovarsi di fronte all’offerta della vita. Il PSG gli offre un quadriennale da 6 milioni di euro netti a stagione, uno stipendio tre volte maggiore rispetto a quello che percepisce attualmente alla corte di De Laurentiis. Il patron del Napoli si godrà l’ennesima plusvalenza monstre della sua gestione ma dovrà anche reinvestire parte dei soldi per garantire ad Ancelotti un centrocampista di caratura più o meno simile. Una missione non certo agevole soprattutto con meno di 9 giorni di mercato a disposizione. Più probabile che De Laurentiis decida di regalare ad Ancelotti un centrocampista di fatica (Barella?) in estate e che il tecnico emiliano in questo finale di stagione faccia di necessità virtù, puntando sui vari Diawara, Zielinski, Hamsik e Ruiz.

Hazard non lascia ma rinnova col Chelsea?

A sorpresa l’edizione sportiva del Daily Star rilancia l’indiscrezione riguardo al possibile rinnovo di Eden Hazard col Chelsea. Il belga, accostato a più riprese al Real Madrid, starebbe invece nelle ultime ore disutendo coi Blues il prolungamento di contratto. A convincere Hazard a prendere in considerazione l’idea di continuare la propria avventura ai Blues, sarebbe anche l’arrivo di un grosso calibro come Gonzalo Higuain, un acquisto visto di buon occhio dal numero 10 della nazionale belga.

La nostra opinione : Prenderemmo molto con le molle questa indiscrezione del tabloid britannico, Hazard certamente resterà a Londra fino a giugno ma in estate sarà un nome che sarà molto chiacchierato e il suo futuro sarà tutto da scrivere.