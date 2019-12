Edicola: Inter, timida apertura a Vidal. Zaza-Mazzarri: è rottura. Ljungberg va al West Ham?

Vidal-Conte, parte 2?

“Vidal è un giocatore importante nello scenario mondiale. Kulusevski? Con Faggiano (d.s. del Parma) siamo amici e ne parleremo in una sede diversa”. Nel prepartita di Inter-Spal, Beppe Marotta traccia la road-map del mercato nerazzurro invernale, anche se le trattative sono ancora in fase embrionale. Secondo la Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni è in programma un summit con Conte per definire nei dettagli il modus operandi. Un fatto è certo: la sfida a San Siro con il Barcellona farà da spartiacque per la stagione dell’Inter e per i futuri nuovi arrivi.

La nostra opinione: le uscite di Marotta di ieri pomeriggio possono avere svariate interpretazioni. L’ex juventino e lo svedese sono i nomi che vanno più di moda, ma non è detto che alla fine siano davvero i prescelti dal progetto di Antonio Conte. Quel che trapela dallo spogliatoio nerazzurro è che l’intervento più pesante sul mercato andrà sicuramente a sanare l’emergenza a centrocampo, anche per creare nuove soluzioni in vista della seconda parte di stagione.

Tra Zaza e Mazzarri è rottura

La gara di Marassi tra Genoa e Torino ha portato alla luce la verità: non c’è mai stato feeling tra l’attaccante azzurro e il tecnico toscano. La decisione di non inserirlo nell’undici iniziale e neppure a partita in corso, nonostante l’assenza di Belotti, ha fatto suonare l’allarme. Secondo Tuttosport l’esperienza granata di Zaza, nonostante i 14 milioni sborsati da Urbano Cairo lo scorso anno per acquistarlo, è finita. Su di lui resta sempre vivo l’interessamento del Sassuolo che sogna di ricomporre la coppia Zaza-Berardi. Il club emiliano propone il prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto.

La nostra opinione: nell’attacco del Torino c’è un problema di continuità. Di prestazione, ma anche di condizione. Il tridente ideale Falque-Belotti-Zaza non si è ancora visto, causa infortunio dello spagnolo alla caviglia che lo ha tenuto fuori fin qui. La coppia Belotti-Zaza non ha mai veramente ingranato un po’ perchè i due si pestano i piedi interpretando il ruolo in modo simile, pur al servizio della squadra, un po’ per gli alti e bassi, appunto, dell’attaccante lucano. Legittimo, quindi, sbloccare l’empasse da entrambe le parti, anche se il Toro dovrà cercare un sostituto a meno che non voglia puntare sui due giovani, Simone Edera e Vincenzo Millico.

Andrea Belotti e Simone Zaza

West Ham-Pellegrini al capolinea? Spunta l’idea Ljungberg

Nonostante una partenza non proprio esaltante con lo striminzito pareggio a Norwich, Fredrik Ljungberg sembra sempre più vicino ad una conferma almeno fino al termine della stagione come allenatore dell'Arsenal. Anche se, secondo il Daily Star, c'è ancora chi mantiene speranze di poterlo tesserare altrove. Si tratta del West Ham: Manuel Pellegrini non appare sicuro di mantenere il posto, nonostante la sua squadra sia reduce da una vittoria in casa del Chelsea. Da una sponda di Londra all'altra: anche se l'Arsenal non volesse confermarlo, a quanto pare, a Ljungberg non mancherebbero nuove, ed immediate, occasioni.