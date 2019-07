Edicola: James, l'Atletico spaventa il Napoli. Juventus-Roma, scambio Higuain-Zaniolo

Attento Napoli: su James Rodriguez irrompe l'Atletico

Secondo il Corriere dello Sport, l'Atletico Madrid avrebbe fatto prepotentemente irruzione nella corsa a James Rodriguez, da tempo obiettivo dichiarato del Napoli. Per il giocatore i Colchoneros sono pronti a mettere sul piatto un'offerta di 42 milioni di euro + bonus al Real Madrid che, dal canto suo, ha fretta di vendere per incassare e sferrare l'assalto decisivo a Pogba. L'Atletico, che a sua volta per muoversi attende l'ufficialità della cessione di Griezmann, prova a sfruttare la volontà del colombiano che, per motivi familiari, preferirebbe vivere a Madrid.

La nostra opinione. Il Napoli tratta James Rodriguez ormai da tempo e, nonostante qualche resistenza iniziale del presidente De Laurentiis in merito alla formula e al costo del cartellino, l'operazione pare molto bene avviata. L'uomo chiave è Carlo Ancelotti, il cui peso può rivelarsi determinante per il buon esito della trattativa. Ecco perché, nonostante l'irruzione dell'Atletico Madrid, in casa Napoli l'ottimismo è più che giustificato.

Juventus e Roma lavorano allo scambio Higuain-Zaniolo

Per ragioni di bilancio l'operazione si sarebbe dovuta perfezionare prima del 30 giugno. Poi, complici i tentennamenti di Higuain, è finita in un nulla di fatto. Ora, però, Juventus e Roma hanno ricominciato a parlare per definire lo scambio tra il Pipita e Nicolò Zaniolo. Quest'ultimo, come si legge su Tuttosport, avrebbe da tempo dato il suo assenso al trasferimento alla Juventus e anche la Roma punta a rinsaldare l'asse con i bianconeri. Prova ne è che, per il giovane centrocampista, il club giallorosso avrebbe rifiutato un'offerta del Tottenham di 20 milioni più il cartellino di Alderweireld.

La nostra opinione. Gli ingredienti per rendere concreta l'operazione ci sono tutti, o quasi. Manca solo il sì di una delle parti coinvolte, ovvero Gonzalo Higuain. Ma la sensazione è che sia solo una questione di tempo. In una squadra come la Roma, pronta a consegnargli le chiavi dell'attacco e dell'intera squadra, il Pipita avrebbe la possibilità di lasciarsi alle spalle una stagione disastrosa e ripartire da zero. E in ottica Juve Zaniolo sarebbe un altro straordinario tassello da inserire in una rosa da sogno.

Milinkovic-Savic verso lo United, ma Lotito spara altissimo

Secondo la Gazzetta dello Sport la trattativa tra Lazio e Manchester United per il trasferimento in Inghilterra di Sergej Milinkovic-Savic entrerà nel vivo nei prossimi giorni. La distanza tra domanda e offerta rimane al momento molto ampia: per il cartellino del centrocampista serbo i Red Devils hanno formulato un'offerta di 75 milioni di euro, ma Lotito ha ribattuto chiedendone 120.

La nostra opinione. L'avventura laziale di Milinovic-Savic è ormai conclusa ed è evidente la volontà del presidente biancoceleste Claudio Lotito di monetizzare il più possibile. Detto questo, la valutazione di 120 milioni di euro appare fuori mercato per un giocatore di indubbio valore, ma per il quale difficilmente qualcuno sborserebbe quella cifra. C'è da scommettere quindi che, col passare dei giorni e delle settimane, Manchester United e Lazio troveranno un punto di incontro. Un indizio in tal senso è che la Lazio avrebbe già individuato il sostituto: il 22enne centrocampista turco del Tabzonsport, Yusuf Yazici.