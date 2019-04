Juve, Kean va in scadenza, si lavora al rinnovo

Su Tuttosport a pagina 6 e 7 grande attenzione all’uomo del momento: Moise Kean. L’attaccante juventino va infatti in scadenza il prossimo anno e la Juve sta scoprendo le qualità del ragazzo costruito in casa. L’obiettivo della società è rinnovare fino al 2024. Il ruolo di Nedved sarà fondamentale per via del rapporto con Mino Raiola, suo agente per una vita e attuale agente di Kean. Il ragazzo a oggi guadagna 550mila euro a stagione, la Juventus lavorerà al rialzo anche da questo punto di vista.

La nostra opinione. Più che guardare al portafogli Kean dovrà guardare alle prospettive. La vera domanda chiave è infatti: troverà davvero più spazio in maglia bianconera. Con Mandzukic fresco di rinnovo, con Ronaldo e tutte le stelle, è davvero alla Juventus che può esplodere o avrebbe bisogno di trovare più spazio e continuità. Certo crescere e allenarsi in quell’ambiente non può che far bene, poi però conta giocare. Tutta lì la vera chiave di scelta.

Ranieri già a rischio: occhio alla sfida con la Viola

La notizia viene riportata clamorosamente a pagina 3 del Corriere dello Sport. Claudio Ranieri non vuole abbandonare la nave in difficoltà, ma occhio al match con la Fiorentina. Un nuovo ko potrebbe far tracollare definitivamente le cose, con delle dimissioni che metterebbero i giocatori davanti alle loro responsabilità. La società proverà in tutti i modi a convincerlo anche perché la dirigenza non considera fattibile un ritorno di Di Francesco, al quale Pallotta ha rivolto critiche pesanti.

La nostra opinione. Che disastro in casa Roma. Che disastro. Un anno fa questa squadra si apprestava a eliminare il Barcellona dai quarti di Champions League, oggi è un gruppo allo sbando. Tutti colpevoli, nessun escluso. Dalla dirigenza, disastrosa sul mercato; alle guida tecnica Di Francesco, incapace di dare comunque una squadra. Poi i giocatori, in parecchi con un rendimento non accettabile fino all’ambiente, come solito autolesionista nel suo chiacchiericcio, poca pazienza e disfattismo. Ranieri ancora non è riuscito a lavorare, ma che la situazione non sarebbe stata semplice lo avevamo già affermato. Le sue dimissioni in caso di ko con la Fiorentina sarebbero un ulteriore problema, oltre che una mossa alla fine inutile. Chi va a pescare a quel punto la Roma?...

Sampdoria, spuntano "i russi"...

Sempre sul Corriere dello Sport occhio a questa notizia in taglio basso a pagina 20. Oltre ai fondi York e Pamplona Capital, con Gianluca Vialli presidente designato, spuntano misteriosi investitori russi molto vicini all’accordo con Massimo Ferrero. Il patron aveva dato un ultimatum al fondo York Capital, ma la vicenda ancora non si è sbloccata.

La nostra opinione. Attenzione alla cessione della Sampdoria. E’ scandaloso che in Italia la Lega non abbia un organo di reale controllo su questo tipo di trattative. In Inghilterra, persino per i club di Championship (serie B), si deve passare da una commissione di controllo che dà il benestare o meno al cambio di proprietà dopo aver valutato in dettaglio le carte ufficiali e non solo. Qui sbucano “i russi”. Non c’è un nome. Non c’è un cognome. Ci sarebbero dei ‘russi’. Un po’ come i ‘cinesi’ del Milan, che poi abbiamo visto che tipo di cosa essere. Altro sintomo di un prodotto in totale decadenza. Occhi aperti.