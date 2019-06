Edicola: Juventus, blitz di Nedved per De Ligt. Inter: Conte scarica Nainggolan

Juventus, blitz di Nedved per De Ligt

Tuttosport dedica come sempre ampio spazio alle manovre e alle strategie di mercato della Juventus. I bianconeri, oltre a essere sempre molto vigili su Pogba, non mollano la pista che porta a Matthijs De Ligt: il vicepresidente Pavel Nedved, secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, si sarebbe recato personalmente a Montecarlo per incontrare Mino Raiola e fare il punto della situazione sia sul centrocampista francese del Manchester United, sia sul difensore centrale olandese dell'Ajax. Magari, per quest'ultimo, puntando anche sul gradimento espresso in prima persona da Cristiano Ronaldo al termine della finale di Nations League tra Portogallo e Olanda.

La nostra opinione. In Francia sono convinti che De Ligt sia ormai destinato al Paris Saint Germain: 90 milioni all'Ajax per il cartellino e 12 milioni annui di ingaggio per il giocatore. Difficile - se non impossibile - migliorare queste offerte ragione per la quale il sorpasso della Juventus, se diventasse realtà, andrebbe in archivio come un'impresa clamorosa. Ecco perché i bianconeri giocano tutte le loro carte puntando anche sull'ottimo rapporto personale tra Nedved e Raiola.

Nainggolan vuole restare all'Inter, Conte non è d'accordo

Un anno fa di questi tempi Radja Nainggolan veniva accolto in maniera trionfare dall'Inter e dai suoi tifosi, convinti di avere messo a segno uno dei colpi di mercato più importanti. Il tempo, tuttavia, ha raccontato una storia diversa e 12 mesi dopo il belga ex Roma sembra diventato più un problema che una risorsa. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il Ninja ha ribadito più volte negli ultimi giorni la sua intenzione di continuare a vestire la maglia nerazzurra. Tuttavia c'è da fare i conti con le forti perplessità di Antonio Conte secondo cui il belga potrebbe rappresentare un problema per gli equilibri dello spogliatoio.

La nostra opinione. Spesso accomunate e messe nello stesso calderone, le vicende Nainggolan e Icardi vanno distinte in maniera netta. Nei riguardi dell'ex capitano, infatti, l'Inter ha costruito un vero e proprio muro invalicabile che non potrà che condurre a una strada obbligata: la cessione. Il belga, invece, ha ancora la possibilità di conquistare la fiducia di Conte e un colloquio chiarificatore tra i due prima del ritiro estivo potrebbe risultare determinante.

Milan, Giampaolo vuole rilanciare André Silva

Di rientro dal prestito al Siviglia dove - fatta eccezione per i primi mesi - non ha certo incantato, André Silva potrebbe rimanere a Milanello in pianta stabile provando a prendersi la rivincita in rossonero dopo il primo, deludente tentativo nella stagione 2017-18. Quel che appare certo è, secondo la Gazzetta dello Sport, l'ormai nuovo allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ha intenzione di testare l'attaccante portoghese come spalla di Piatek.

La nostra opinione. Al debutto in Italia, in un Milan rifatto dalla testa ai piedi da Fassone e Mirabelli, André Silva aveva rappresentato forse la delusione più cocente soprattutto in rapporto alla spesa non indifferente per acquistarlo dal Porto. A due anni di distanza, la sua storia rossonera potrebbe cambiare: mentre nel 2017 i riflettori erano inevitabilmente puntati su di lui, stavolta il portoghese sarà più libero dalle pressioni e avrà la possibilità di rimanere all'ombra di Piatek. In sintesi, meno aspettative e rendimento più alto: almeno è quanto si augurano in casa Milan.