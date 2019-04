Cristiano Ronaldo, è già addio alla Juventus?

Il Corriere della Sera, nella giornata di mercoledì, era uscito con un articolo che ha fatto il giro del web e scatenato la preoccupazione dei tifosi della Juventus. Per il quotidiano milanese, Cristiano Ronaldo ragionerà sul proprio futuro e potrebbe manifestare il desiderio di cambiare aria in estate dopo una sola stagione in maglia bianconera. Per Repubblica, nel numero odierno, non ci sono conferme su questo addio prematuro, ma viene sottolineato che la prossima potrebbe essere già l’ultima annata a Torino.

La nostra opinione: tendiamo anche noi a escludere che CR7 rimanga alla Juventus fino alla scadenza del suo contratto, fissata per il 30 giugno 2022, ma allo stesso tempo ci sembra davvero azzardato ipotizzare un suo addio immediato. La delusione è cocente per l’eliminazione dalla Champions League, anche perché il portoghese con il Real Madrid dal 2011 aveva sempre raggiunto almeno le semifinali, vincendo la competizione in quattro occasioni. A questo bisogna aggiungere che il fuoriclasse lusitano ha fatto ampiamente il suo, tenendo a galla i compagni soprattutto agli ottavi e risultando l'unico in grado di segnare nella fase a eliminazione diretta. Insomma, le colpe sono certamente di qualcun altro, ma qualsiasi tipo di valutazione adesso sarebbe deleteria. Serve tranquillità per dimenticare in fretta una notte terribile e scongiurare il mal di pancia del re della Champions.

L'articolo del Corriere della Sera

Conte: "Sceglierò una squadra in base al progetto"

Antonio Conte sarà ospite di Alessandro Cattelan a 'E poi c'è Cattelan' in onda su Sky e Tuttosport riporta in prima pagina un'anticipazione del faccia a faccia tra l'allenatore e il conduttore:

" Non so ancora dove andrò, ma sicuramente sceglierò una squadra che abbia un progetto che mi convinca. A giugno arriverà l'annuncio "

La nostra opinione: la pretattica non è nemmeno quotata in questi casi, come è normale che sia. L’allenatore pugliese sta per chiudere il contenzioso col Chelsea e la certezza è che si siederà sulla panchina di un top club europeo. Nel gioco a carte coperte di Cattelan, alcuni club vengono scartati ma senza essere mostrati al pubblico, poi una carta viene presa e inserita in una busta sigillata che sarà aperta nei prossimi mesi. Che sia l’Inter? Il lavoro ai fianchi di Marotta e soci non è un mistero.

La Roma ha scelto Sarri

La Roma insegue Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea sembra la pista più praticabile per la panchina del prossimo anno, come scrive il Corriere dello Sport. Considerando l'irraggiungibilità di Conte e Mourinho, il toscano sarebbe il nome più alla portata e stuzzica Pallotta per la sua filosofia di gioco.

La nostra opinione: l'ex allenatore del Napoli è in contatto con Baldini e nel caso di un addio ai Blues, determinato da un finale di stagione non all'altezza delle aspettative, il ritorno in Serie A nella capitale potrebbe essere una cosa gradita, considerate le ambizioni della piazza. Le alternative principali per i capitolini sono rappresentate da Gasperini e Giampaolo, anche se c'è da capire la loro situazione contrattuale con Atalanta e Sampdoria.