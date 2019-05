Edicola: Juventus-Pochettino, contatto con cifra esosa; Allan torna nel mirino del PSG

La Juventus piomba su Pchettino, ma lui chiede troppo

Il Corriere dello Sport sgancia la bomba: ci sarebbe stato un contatto tra la Juventus e Mauricio Pochettino. Ormai le voci che vedono Massimiliano Allegri al capolinea non si placano più e, dopo aver accantonato l’idea di Antonio Conte, si parla ora del tecnico del Tottenham, che in un incontro preliminare con degli emissari bianconeri avrebbe dato la sua disponibilità a valutare il progetto, ma a una condizione (economica): un ingaggio da 20 milioni di euro.

La nostra opinione: mentre il buon Allegri aspetta questo famoso incontro con la dirigenza, pronto e convinto a restare, il suo stipendio al momento è di 7,5 milioni di euro. E’ chiaro quindi che il club torinese dovrà valutare bene che fare, perché il tecnico argentino ha una pretesa d’ingaggio davvero alta e in squadra solo Cristiano Ronaldo guadagna di più. Intanto, però, se è vero che l’incontro c’è stato, forse la dirigenza dovrebbe per correttezza affrettarsi a parlare di futuro con Allegri, visto che comunque il tecnico livornese negli anni “qualche” risultato l’ha dato e non merita di essere trattato come se fosse l’ultima ruota del carro.

Il PSG torna alla carica per Allan

Secondo la Gazzetta dello Sport, tornano in auge le quote di allan al PSG. Mentre Aurelio De Laurentiis aspetta un’offerta intorno ai 60 milioni di euro per valutare l’operazione, in casa parigina a spingere per avere il centrocampista del Napoli sarebbe Neymar in persona, pronto a riunirsi con il connazionale.

La nostra opinione: tutto dipenderà dai piani della dirigenza del club francese; a quanto pare, infatti, non è certo che Tuchel resti (ci sono sirene di mercato che parlano anche del possibile arrivo di Antonio Conte o José Mourinho). Se il tecnico tedesco sarà sulla panchina del PSG anche la prossima stagione, allora è possibile che Allan venga seriamente preso in considerazione, perché a Tuchel piace; altrimenti è tutto bloccato fino all’arrivo del prossimo allenatore.

Il Manchester United rinunciò a De Ligt per via del peso

Il Mirror rivela un retroscena clamoroso a proposito di uno degli uomini-mercato più chiacchierati del momento: Matthijs De Ligt. La scorsa estate, i Red Devils erano vicinissimi all’acquisto del giovane difensore dell’Ajax, ma lo scout che l’aveva visionato aveva tanto esaltato le qualità del giocatore, quanto messo in guardia il club sul rischio che il giovane fosse destinato a prendere troppo peso nel giro di poco tempo, perdendo così spunto e potenza. E così, lasciatosi convincere, lo United rinunciò.

La nostra opinione: al momento probabilmente la dirigenza del club si starà mangiando le mani per questa scelta basata su una mera supposizione e soprattutto sul fisico di un ragazzo che al tempo non aveva ancora ultimato il suo processo di crescita (compirà 20 anni ad agosto). Se al tempo José Mourinho lo voleva, qualche motivo ci sarà pur stato, e sarebbe stato acquistato a un prezzo ragionevole. Ora il suo cartellino è lievitato e la concorrenza è spietata. A favore del club di Manchester, però, fa spezzata una lancia: De Ligt sarebbe stato lo stesso De Ligt che è ora se avesse indossato la casacca dello United invece che tenersi quella dell’Ajax?

L'articolo originale